IFAB beschließt: Rote Karte für Mund zuhalten

SID 28.04.2026 • 21:50 Uhr Die FIFA reagiert auf den Eklat um Benficas Gianluca Prestianni - und auch auf die Vorkomnisse beim Afrika-Cup-Finale.

Nach einer Forderung von FIFA-Präsident Gianni Infantino hat das International Football Association Board (IFAB) beschlossen, dass Profis, die sich in einer Auseinandersetzung mit Gegenspielern den Mund zuhalten, bei der Fußball-WM im Sommer mit der Roten Karte bestraft werden können. Das gab das IFAB am Dienstag nach einer Sondersitzung im kanadischen Vancouver bekannt.

Auslöser war die Aufregung um Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon, der Vinicius Junior von Real Madrid im Playoff-Duell der Champions League rassistisch beleidigt haben soll und sich dabei das Trikot vor den Mund gezogen hatte. „Es muss vermutet werden, dass ein Spieler etwas gesagt hat, das er nicht hätte sagen dürfen – sonst hätte er seinen Mund nicht bedecken müssen“, sagte Infantino zuletzt. Eine Hinausstellung sei eine Maßnahme, „die wir ergreifen müssen, wenn wir es mit unserem Kampf gegen Rassismus ernst meinen“.

Ob die Regel auch in anderen Wettbewerben wie beispielsweise der Bundesliga oder der Champions League zur Geltung kommt, ist zunächst den Organisatoren überlassen.

Mit einer weiteren Regelanpassung reagierte das IFAB auf die Vorkommnisse beim Afrika-Cup-Finale zwischen Marokko und dem Senegal. Nach einem späten Elfmeterpfiff für Marokko hatten Senegals Spieler beim chaotischen Endspiel Mitte Januar in Rabat aus Protest den Platz zwischenzeitlich verlassen erst nach längerer Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt. Senegal gewann nach Verlängerung, später wurde ihnen der Titel vom CAF wieder aberkannt.