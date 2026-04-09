Neuer-Diskussion? Legende des FC Bayern äußert sich vielsagend

Mette Bech , Niclas Löwendorf 09.04.2026 • 21:44 Uhr Eine mögliche Rückkehr von Manuel Neuer ins deutsche Tor vor der WM sorgt weiter für Diskussionen. Eine Bayern-Legende zeigt sich bei SPORT1 von der Debatte wenig beeindruckt.

Seit fast 15 Jahren hütet Manuel Neuer das Tor des FC Bayern München und unterstreicht derzeit weiterhin, dass er der Maßstab auf seiner Position im Weltfußball ist. Mit Blick auf die anstehende Weltmeisterschaft wird folglich intensiv über eine mögliche Rückkehr des 40-Jährigen ins DFB-Team diskutiert.

Der langjährige Bayern-Star Klaus Augenthaler kann der Debatte wenig abgewinnen, wie er bei SPORT1 klarstellt. „Die Diskussionen verfolge ich schon, aber ich denke mir dann meinen eigenen Teil“, sagt der ehemalige Weltklasse-Verteidiger.

Neuer? Bayern-Legende gerät ins Schwärmen

Der ehemalige Profi des Rekordmeisters, der insgesamt siebenmal die deutsche Meisterschaft gewann, stellt dabei die Leistungsfähigkeit in den Vordergrund. Es komme nicht auf das Alter an, sondern auf das, was ein Spieler auf dem Platz bringe. Neuer sei „topfit“, weshalb es egal sei, dass beim Ex-Schalker „eine 4 vorne steht und er 40 ist. Es geht um die Leistung, und die bringt er“, betonte der 68-Jährige.

Dass Neuer weiterhin auf höchstem Niveau performen kann, zeigte er zuletzt eindrucksvoll. Nachdem ihn in den vergangenen Monaten mehrere Muskelverletzungen zurückwarfen, meldete er sich spätestens im Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale bei Real Madrid eindrucksvoll zurück.

Beim 2:1-Sieg glänzte der Weltmeister von 2014 mit mehreren herausragenden Paraden und sicherte seiner Mannschaft den Auswärtssieg. Eine beeindruckende Leistung? „Absolut“, schwärmt Augenthaler.