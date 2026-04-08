Neuer brilliert in Madrid: Warum Bayern jetzt handeln muss - Kommentar

Stefan Kumberger 08.04.2026 • 11:05 Uhr Die Mega-Leistung von Manuel Neuer im Spiel der Bayern bei Real Madrid hat nochmal eindrucksvoll gezeigt, dass er weiterhin ein Top-Keeper ist. Die lebende Legende sollte daher weitermachen. Der SPORT1-Kommentar.

Dass jetzt der Ruf nach einer Rückkehr in die DFB-Elf aufkommt, mag seine Berechtigung haben, doch realistisch ist das Szenario nicht – schließlich hat hier Bundestrainer Julian Nagelsmann das entscheidende Wort.

Wer das Verhältnis zwischen dem Trainer und dem Keeper kennt, weiß auch, dass ein Comeback in der Nationalmannschaft sehr unwahrscheinlich ist.

Der FC Bayern sollte die Neuer-Frage klären

Umso intensiver sollten die Bayern aber jetzt daran arbeiten, dass die zweite große Frage rund um Neuer zeitnah beantwortet wird. Sie lautet: Macht die Legende noch ein Jahr weiter?

Fakt ist, dass die Münchner ihn halten wollen. Sportvorstand Max Eberl stieß nach der Partie die Tür zur Vertragsverlängerung sperrangelweit auf. Gut so, aber was will der Spieler?

„Mach es, Manu!“, möchte man ihm unter dem Eindruck der magischen Nacht von Madrid zurufen. Denn sein Auftritt im Bernabéu war schließlich nicht seine einzige Meisterleistung.