Spieler bei Überfall auf Teambus getötet: Infantino bekundet Beileid

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat nach dem Tod des bei einem Überfall auf den Mannschaftsbus erschossenen Dominic Frimpong sein Mitgefühl ausgesprochen.
Infantino nach Drama geschockt
Er sei „zutiefst betrübt“ über das Ableben des ghanaischen Fußballprofis, schrieb der 55-Jährige bei Instagram: „Im Namen der weltweiten Fußballgemeinschaft und aller bei der FIFA sprechen wir seiner Familie, seinen Freunden, allen beim Berekum Chelsea FC und all jenen, die ihn kannten, unser Beileid aus.“
Frimpong stirbt nach Überfall auf Teambus
Der ghanaische Erstligist befand sich auf der Rückfahrt von einem Auswärtsspiel, als es von maskierten Männern mit Schusswaffen überfallen wurde. Wie die ghanaische Polizei am Montag bestätigte, erlag der 20 Jahre alte Frimpong im Krankenhaus seinen erlittenen Schusswunden.
Laut Polizei ereignete sich der Überfall auf die Spieler des Drittletzten der Premier League in der südlichen Region Ashantis. Der ghanaische Verband kündigte an, die Sicherheitsvorkehrungen für Auswärtsfahrten zu überprüfen.