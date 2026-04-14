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Spieler bei Überfall auf Teambus getötet: Infantino bekundet Beileid

Infantino nach Drama geschockt

Der ghanaische Fußballer Dominic Frimpong wird bei einem Überfall auf seinen Teambus angeschossen und stirbt. Der FIFA-Boss ist erschüttert.
SID
Der ghanaische Fußballer Dominic Frimpong wird bei einem Überfall auf seinen Teambus angeschossen und stirbt. Der FIFA-Boss ist erschüttert.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat nach dem Tod des bei einem Überfall auf den Mannschaftsbus erschossenen Dominic Frimpong sein Mitgefühl ausgesprochen.

Er sei „zutiefst betrübt“ über das Ableben des ghanaischen Fußballprofis, schrieb der 55-Jährige bei Instagram: „Im Namen der weltweiten Fußballgemeinschaft und aller bei der FIFA sprechen wir seiner Familie, seinen Freunden, allen beim Berekum Chelsea FC und all jenen, die ihn kannten, unser Beileid aus.“

Frimpong stirbt nach Überfall auf Teambus

Der ghanaische Erstligist befand sich auf der Rückfahrt von einem Auswärtsspiel, als es von maskierten Männern mit Schusswaffen überfallen wurde. Wie die ghanaische Polizei am Montag bestätigte, erlag der 20 Jahre alte Frimpong im Krankenhaus seinen erlittenen Schusswunden.

Laut Polizei ereignete sich der Überfall auf die Spieler des Drittletzten der Premier League in der südlichen Region Ashantis. Der ghanaische Verband kündigte an, die Sicherheitsvorkehrungen für Auswärtsfahrten zu überprüfen.

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