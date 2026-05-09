Aufstieg perfekt: Fortuna Köln kehrt in 3. Liga zurück

SID 09.05.2026 • 16:03 Uhr Fortuna Köln steigt in die 3. Liga auf. Die Rheinländer waren in der Saison 2018/19 in die Regionalliga abgestiegen.

Fortuna Köln hat auch die letzten Zweifel am Aufstieg in die 3. Liga beseitigt. Der ehemalige Bundesligist gewann am Samstag im heimischen Südstadion vor über 10.000 Zuschauern gegen die Sportfreunde Siegen 2:1 (1:1). Die Fortuna steht damit zwei Spieltage vor Saisonende als Meister der Regionalliga West fest.

Zunächst sah es so aus, als würden die Gäste aus dem Siegerland zum Partycrasher werden: Kevin Goden (24.) erzielte die Führung für die Sportfreunde. Enzo Wirtz (34.) glich zunächst aus, ehe Ex-Bundesligaprofi Hamadi Al-Ghaddioui (61.) das Tor zum Aufstieg erzielte.

Gelingt auch der DFB-Pokal-Einzug?

Die Fortuna war in der Saison 2018/19 aus der 3. Liga in die Regionalliga abgestiegen und verbrachte die letzten sieben Spielzeiten dort. Auch im Landespokal ist Fortuna Köln, 1973/74 Bundesligist, noch dabei. Im Endspiel (23. Mai/15.30 Uhr) geht es gegen Drittligist und Stadtrivale Viktoria Köln um den Einzug in die erste DFB-Pokal-Hauptrunde.