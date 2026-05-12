leihgabe-des-fc-bayern-darf-weiter-vom-aufstieg-traeumen

Johannes Vehren 12.05.2026 • 23:53 Uhr Bayern-Leihgabe Daniel Peretz steht mit dem FC Southampton im Finale der Championship-Playoffs. Der Torwart darf mit seinem Klub weiter vom Aufstieg in die Premier League träumen.

Der FC Southampton steht im Finale der Championship-Playoffs! Der Klub von Bayern-Leihgabe Daniel Peretz und von Trainer Eckert Tonda hat sich in einem dramatischen Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Middlesbrough mit 2:1 (1:1) nach Verlängerung durchgesetzt. Das Hinspiel endete torlos.

Damit wird Southampton am 23. Mai um den Aufstieg in die Premier League kämpfen. Das Duell mit Hull City wird im Londoner Wembley ausgetragen. Sollte den Saints die Rückkehr ins englische Oberhaus gelingen, wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge bei Peretz eine Kaufpflicht fällig. Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro.

Southampton kassierte kalte Dusche

Die Partie begann mit einem bitteren Nackenschlag für Southampton, denn Riley McGree brachte die Gäste bereits in der dritten Minute in Führung.

Aber noch vor der Halbzeitpause konnte das Tonda-Team ausgleichen. Middlesbroughs Torwart Sol Brynn boxte den Ball nach einem Abschluss in die Luft, die Kugel kam am Fünfmeterraum wieder herunter. Dort war Ross Stewart zur Stelle, schraubte sich in die Höhe und netzte zum Ausgleich ein. Zu jenem Zeitpunkt hatte sich das 1:1 angedeutet.

Charles sorgt für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich die Partie zu einem wahren Fight, viele Torchancen gab es nicht mehr – wodurch es auf ein dramatisches Ende hinsteuerte. Da es auch nach der regulären Spielzeit keinen Sieger gab, ging es in die Verlängerung.