leihgabe-des-fc-bayern-darf-weiter-vom-aufstieg-traeumen

Der FC Southampton steht im Finale der Championship-Playoffs! Der Klub von Bayern-Leihgabe Daniel Peretz und von Trainer Eckert Tonda hat sich in einem dramatischen Halbfinal-Rückspiel gegen den FC Middlesbrough mit 2:1 (1:1) nach Verlängerung durchgesetzt. Das Hinspiel endete torlos.
Bayern-Leihgabe darf weiter träumen
Damit wird Southampton am 23. Mai um den Aufstieg in die Premier League kämpfen. Das Duell mit Hull City wird im Londoner Wembley ausgetragen. Sollte den Saints die Rückkehr ins englische Oberhaus gelingen, wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge bei Peretz eine Kaufpflicht fällig. Im Raum steht eine Ablöse in Höhe von acht Millionen Euro.
Southampton kassierte kalte Dusche
Die Partie begann mit einem bitteren Nackenschlag für Southampton, denn Riley McGree brachte die Gäste bereits in der dritten Minute in Führung.
Aber noch vor der Halbzeitpause konnte das Tonda-Team ausgleichen. Middlesbroughs Torwart Sol Brynn boxte den Ball nach einem Abschluss in die Luft, die Kugel kam am Fünfmeterraum wieder herunter. Dort war Ross Stewart zur Stelle, schraubte sich in die Höhe und netzte zum Ausgleich ein. Zu jenem Zeitpunkt hatte sich das 1:1 angedeutet.
Charles sorgt für die Entscheidung
Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich die Partie zu einem wahren Fight, viele Torchancen gab es nicht mehr – wodurch es auf ein dramatisches Ende hinsteuerte. Da es auch nach der regulären Spielzeit keinen Sieger gab, ging es in die Verlängerung.
In der 116. Minute ließ Shea Charles das St. Mary’s Stadium ausflippen: Er zog eine Flanke von der rechten Seite mit seinem linken Fuß auf den zweiten Pfosten des Tores. Kein Verteidiger kam mehr an den Ball, wodurch er genau neben dem Aluminium einschlug. Der Jubel war da schon grenzenlos