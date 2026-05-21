"Zeigt, was möglich ist": Nagelsmann gratuliert Freiburg

SID 21.05.2026 • 07:47 Uhr Bundestrainer Julian Nagelsmann zeigt sich beeindruckt von den Breisgauern, die es bis ins Finale in der Europa League geschafft hatten.

Trotz der deutlichen Niederlage im Finale der Europa League hat Bundestrainer Julian Nagelsmann dem SC Freiburg zu einer „herausragenden Europapokalsaison“ gratuliert. „So knapp vor dem großen Ziel zu scheitern, ist extrem bitter“, wurde der 38-Jährige auf der Internetseite des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nach dem 0:3 (0:2) des Sport-Club im Endspiel gegen Aston Villa zitiert.

Nagelsmann hatte die Partie live im Stadion in Istanbul gesehen. Die Gesamtleistung der Breisgauer und insbesondere ihres Trainers Julian Schuster nötigte ihm großen Respekt ab: „Julian hat ein schweres Erbe angetreten und lässt es beeindruckend leicht aussehen“, lobte Nagelsmann.

„Mannschaft und Fans, der gesamte Verein leben Identifikation, Zusammenhalt und Leidenschaft. Das ist vorbildlich und zeigt, was im Fußball möglich ist, wenn alle gemeinsam für ein Ziel brennen.“

Lob für den SC Freiburg

Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der das Endspiel ebenfalls vor Ort verfolgt hatte, würdigte den Sport-Club für das Erreichte: „Unabhängig vom Finale von Istanbul arbeitet der SC seit vielen Jahren mit einer außergewöhnlichen Ruhe und Konstanz an seiner stetigen Weiterentwicklung.“