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"Etwas Fantastisches": Emery jubelt nach Triumph

Emery nach Triumph dankbar

Der Spanier hat es schon wieder getan in der Europa League - und lässt sich feiern.
Nach dem verlorenen Finale spricht Matthias Ginter ein großes Lob für Aston Villa aus.
SID
Der Spanier hat es schon wieder getan in der Europa League - und lässt sich feiern.

Unai Emery posierte glückselig zusammen mit Prinz William mit der prächtigen Silbertrophäe, konnte sein Glück nach dem fünften Triumph in der Europa League kaum fassen.

„Das ist wirklich etwas Fantastisches. Europa hat uns viel gebracht, auch mir persönlich. Und dafür bin ich immer noch sehr dankbar“, sagte der 54-Jährige nach dem überaus souveränen 3:0 (2:0) von Aston Villa im Finale der Europa League gegen den SC Freiburg.

Seine Spieler hatten Emery durchs Spalier laufen lassen und als Ersten zur Siegerehrung geschickt, im Anschluss trug ihn Torhüter Emiliano Martínez auf Schultern. Der Spanier hatte von 2014 bis 2016 mit dem FC Sevilla bereits dreimal die Europa League gewonnen, hinzu kam der Triumph mit dem FC Villarreal im Jahr 2021.

Große Dankbarkeit bei Emery

„Ich bin den Vereinen dankbar, bei denen ich gearbeitet habe, denn sie haben mir den Weg gewiesen“, sagte er ganz bescheiden.

Sein aktuelles Team habe in dieser Spielzeit „eine deutliche und solide Entwicklung durchlaufen, und dieser Pokal ist die Belohnung dafür. Als ich hierherkam, war es mein Traum, in Europa zu spielen und Endspiele zu bestreiten, und dank all dessen, was wir in den letzten drei Jahren erlebt haben, haben wir das geschafft“. Er widme den Sieg den Fans und versprach ihnen sogleich, dass „wir es dabei nicht belassen werden“.

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