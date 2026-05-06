Europa League: Petersen glaubt an Freiburger Titelgewinn

SID 06.05.2026 • 11:57 Uhr Nils Petersen sieht seinen ehemaligen Verein SC Freiburg im Kampf um den Titel in der Europa League keineswegs als großen Außenseiter. Erstmal müssen die Breisgauer aber einen Rückstand im Halbfinale wettmachen.

Vereinsikone Nils Petersen sieht den Fußball-Bundesligisten SC Freiburg trotz Hypothek in der Europa League mit guten Chancen – sogar auf den Titelgewinn.

Die möglichen englischen Finalgegner Nottingham Forest und Aston Villa „gehören aktuell nicht zur absoluten Spitze in Europa. Deshalb ist auch im Finale einiges drin. In einem Spiel sowieso immer“, sagte Petersen im Interview mit Web.de News.

Europa League: Petersen traut Freiburg die Wende zu

Zunächst muss der Sportclub aber am Donnerstag (ab 21 Uhr im LIVETICKER) in seinem Halbfinal-Rückspiel einen 1:2-Rückstand gegen den SC Braga wettmachen. Das Ergebnis sei für Petersen „noch okay“, doch die Art und Weise mit einem Gegentor in letzter Minute „tat weh“, so der langjährige Freiburger Stürmer: „Wenn man so spät verliert, nimmt man viel Frust mit nach Hause. Jetzt muss das Rückspiel gewonnen werden und man geht mit einem schlechteren Gefühl rein, während der Gegner das Momentum hat.“