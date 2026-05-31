Kein BVB-Aufstieg: Popp muss in die Regionalliga

Felix Kunkel 31.05.2026 • 15:48 Uhr Alexandra Popp wird mit den BVB-Frauen in der kommenden Saison in der Regionalliga spielen. Die Dortmunderinnen verpassen den angepeilten Aufstieg in die 2. Liga.

Borussia Dortmund hat den Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga verpasst. Die BVB-Fußballerinnen beendeten die Saison lediglich auf dem zweiten Platz der Regionalliga West.

Zwar setzten sich die Dortmunderinnen am letzten Spieltag mit 8:0 gegen Vorwärts Spoho Köln durch, doch weil der 1. FC Köln II parallel 2:0 bei Borussia Mönchengladbach II gewann, geht der erste Platz an die Domstädterinnen. Der Sieger der Liga qualifiziert sich zugleich für die Aufstiegsspiele zur 2. Bundesliga.

Für Dortmund ist es ein herber Dämpfer. Schließlich hatten die BVB-Frauen zuletzt mit der Verpflichtung von Sturm-Ikone Alexandra Popp und Wolfsburgs Direktor Ralf Kellermann für viel Aufsehen gesorgt.

Popp will mit dem BVB „schnellstmöglich in die erste Liga“

„Man kennt den Plan von Borussia Dortmund: Sie möchten schnellstmöglich in die erste Liga“, hatte Popp im Zuge ihres Schritts zum BVB erklärt. Sie wolle helfen, „dass man sich so schnell wie möglich in der ersten Liga wiederfindet und sich dort etabliert“.

Die langjährige Kapitänin des VfL Wolfsburg, die einen Vertrag bis 2029 bei ihrem Lieblingsverein unterschrieb, will den ambitionierten Frauenfußball des BVB sowohl auf als auch neben dem Platz voranbringen.