1860 München verpasst DFB-Pokal dramatisch

SID 23.05.2026 • 19:08 Uhr 21 Endspiele in sieben Stunden: Beim "Finaltag der Amateure" ging es neben den Trophäen auch um die letzten Tickets für den DFB-Pokal.

Große Bühne für den „kleinen Fußball“ – und einige Überraschungen: Drittligist 1860 München hat das Landespokalfinale in Bayern gegen die Würzburger Kickers nach einem dramatischen Elfmeterschießen verloren. Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus unterlag sogar einem Oberligisten, der MSV Duisburg dagegen gewann sein Endspiel souverän und schnappte sich damit das begehrte Ticket für den DFB-Pokal.

Der MSV, der in der 3. Liga den Aufstieg knapp verpasst hatte, gewann im Finale des Niederrhein-Pokals mit 4:1 gegen den Oberligisten SC St. Tönis. Cottbus unterlag im Brandenburger Endspiel dem großen Underdog VfB Krieschow mit 1:2, ist als Zweitligist der kommenden Saison aber dennoch im DFB-Pokal gesetzt.

Viktoria gewinnt Kölner Stadtderby gegen Fortuna

Anders als 1860, das in Würzburg mit 2:4 im Elfmeterschießen gegen den Regionalligisten, der kommende Woche noch um den Aufstieg in die 3. Liga kämpft, verlor. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 gestanden, eine Verlängerung gab es nicht.

Im Mittelrhein-Finale gewann Titelverteidiger und Drittligist Viktoria Köln das Stadtderby gegen Drittliga-Rückkehrer Fortuna mit 6:5 – ebenfalls im Elfmeterschießen, nachdem es nach 90 Minuten im Sportpark Höhenberg 0:0 gestanden hatte.

DFB-Pokal-Auslosung am 6. Juni