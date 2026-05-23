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1860 München verpasst DFB-Pokal dramatisch

Dramatische 1860-Pleite

21 Endspiele in sieben Stunden: Beim "Finaltag der Amateure" ging es neben den Trophäen auch um die letzten Tickets für den DFB-Pokal.
1860 München verpasst den DFB-Pokal dramatisch
1860 München verpasst den DFB-Pokal dramatisch
© IMAGO/Frank Scheuring
SID
21 Endspiele in sieben Stunden: Beim "Finaltag der Amateure" ging es neben den Trophäen auch um die letzten Tickets für den DFB-Pokal.

Große Bühne für den „kleinen Fußball“ – und einige Überraschungen: Drittligist 1860 München hat das Landespokalfinale in Bayern gegen die Würzburger Kickers nach einem dramatischen Elfmeterschießen verloren. Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus unterlag sogar einem Oberligisten, der MSV Duisburg dagegen gewann sein Endspiel souverän und schnappte sich damit das begehrte Ticket für den DFB-Pokal.

Der MSV, der in der 3. Liga den Aufstieg knapp verpasst hatte, gewann im Finale des Niederrhein-Pokals mit 4:1 gegen den Oberligisten SC St. Tönis. Cottbus unterlag im Brandenburger Endspiel dem großen Underdog VfB Krieschow mit 1:2, ist als Zweitligist der kommenden Saison aber dennoch im DFB-Pokal gesetzt.

Viktoria gewinnt Kölner Stadtderby gegen Fortuna

Anders als 1860, das in Würzburg mit 2:4 im Elfmeterschießen gegen den Regionalligisten, der kommende Woche noch um den Aufstieg in die 3. Liga kämpft, verlor. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 gestanden, eine Verlängerung gab es nicht.

Im Mittelrhein-Finale gewann Titelverteidiger und Drittligist Viktoria Köln das Stadtderby gegen Drittliga-Rückkehrer Fortuna mit 6:5 – ebenfalls im Elfmeterschießen, nachdem es nach 90 Minuten im Sportpark Höhenberg 0:0 gestanden hatte.

DFB-Pokal-Auslosung am 6. Juni

In den insgesamt 21 Endspielen am „Finaltag der Amateure“ ging es für die Klubs am Samstag nicht nur um die begehrten Pokal-Trophäen der jeweiligen Landesverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) – die Sieger treten in der kommenden Saison auch im DFB-Pokal an. Die Auslosung der ersten Runde findet am 6. Juni im Fußballmuseum in Dortmund statt.

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