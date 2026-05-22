Nach Titel: Ronaldo-Coach hört bei Al-Nassr auf

Niklas Sagner 22.05.2026 • 10:43 Uhr Jorge Jesus gewinnt mit Superstar Cristiano Ronaldo und Al-Nassr die Meisterschaft in Saudi-Arabien. Im Anschluss verkündet der Coach seinen Abschied.

Jorge Jesus hat nach dem Gewinn des Meistertitels mit Al-Nassr seinen Abschied verkündet! Auf der Pressekonferenz nach dem 4:1-Heimerfolg gegen Damac gab der Coach seinen Rücktritt bekannt.

„Ich bin hierhergekommen, um Cristiano und diesem Verein zu helfen, zu gewinnen. Wir haben alle gemeinsam unglaubliche Arbeit geleistet. Nun ist es für mich an der Zeit zu gehen“, begründete der 71-Jährige seine Entscheidung.

Ronaldo holt ersten Titel in Saudi-Arabien

Jesus coachte 49 Spiele für Al-Nassr und holte dabei einen Punkteschnitt von 2,49. Ob der Portugiese seine Trainerkarriere beendet oder noch eine Station dranhängt, ließ er bisher offen.

Unter seiner Leitung investierte Al-Nassr kräftig auf dem Transfermarkt. Mit namhaften Neuzugängen wie Kingsley Coman, João Félix und Íñigo Martínez wurde der Kader gezielt verstärkt, um den großen Traum vom Gewinn der Saudi Pro League Wirklichkeit werden zu lassen.