Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM 2026
EISHOCKEY-WM
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
DARTS
US-SPORT
DFB-TEAM
FORMEL 1
HANDBALL
TENNIS
MEHR
Mehr
Int. Fußball>

Titel-Erlösung! Cristiano Ronaldo weint Freudentränen

Ronaldo weint Freudentränen

Cristiano Ronaldo holt seinen ersten Titel mit Al-Nassr. Dabei weint der Portugiese Freudentränen – die Erleichterung ist riesengroß.
Roberto Martinez spricht über die Rolle von Cristiano Ronaldo, die er bei der Weltmeisterschaft mit Portugal einnehmen wird.
Julius Schamburg
Cristiano Ronaldo holt seinen ersten Titel mit Al-Nassr. Dabei weint der Portugiese Freudentränen – die Erleichterung ist riesengroß.

Das Warten hat ein Ende – es ist geschafft! Cristiano Ronaldo hat mit Al-Nassr seinen ersten Titel gewonnen und dabei Freudentränen vergossen!

Mit einem 4:1-Heimerfolg gegen Damac sicherte Ronaldo sich am letzten Spieltag mit Al-Nassr den Meistertitel in der Saudi Pro League.

Zwei Ex-Bayern-Stars treffen entscheidend

Die ehemaligen Bayern-Stars Sadio Mané (34.) und Kingsley Coman (52.) leiteten den Sieg in die Wege. Morlaye Sylla traf für die Gäste per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:2 (58.).

Mit einem Doppelpack (63., 81.) machte Ronaldo den Erfolg – und damit auch die Meisterschaft – perfekt.

Ronaldo weint Freudentränen

Schon während des Spiels weinte Ronaldo Freudentränen. Die Erleichterung stand dem Stürmerstar ins Gesicht geschrieben.

Konkurrent Al-Hilal gewann das Parallelspiel bei Al Fayha mit 1:0 und beendet die Saison zwei Punkte hinter Al-Nassr auf Platz zwei.

Das Finale im zweiten Klubwettbewerb des asiatischen Verbandes AFC gegen Gamba Osaka hatte Ronaldo in der Vorwoche noch dramatisch verloren (0:1). Nun folgte die große Erlösung.

Vom 11. Juni bis 19. Juli steht für Ronaldo mit der portugiesischen Nationalmannschaft dann die Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA an.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite