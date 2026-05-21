Titel-Erlösung! Cristiano Ronaldo weint Freudentränen

Das Warten hat ein Ende – es ist geschafft! Cristiano Ronaldo hat mit Al-Nassr seinen ersten Titel gewonnen und dabei Freudentränen vergossen!
Ronaldo weint Freudentränen
Mit einem 4:1-Heimerfolg gegen Damac sicherte Ronaldo sich am letzten Spieltag mit Al-Nassr den Meistertitel in der Saudi Pro League.
Zwei Ex-Bayern-Stars treffen entscheidend
Die ehemaligen Bayern-Stars Sadio Mané (34.) und Kingsley Coman (52.) leiteten den Sieg in die Wege. Morlaye Sylla traf für die Gäste per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:2 (58.).
Mit einem Doppelpack (63., 81.) machte Ronaldo den Erfolg – und damit auch die Meisterschaft – perfekt.
Ronaldo weint Freudentränen
Schon während des Spiels weinte Ronaldo Freudentränen. Die Erleichterung stand dem Stürmerstar ins Gesicht geschrieben.
Konkurrent Al-Hilal gewann das Parallelspiel bei Al Fayha mit 1:0 und beendet die Saison zwei Punkte hinter Al-Nassr auf Platz zwei.
Das Finale im zweiten Klubwettbewerb des asiatischen Verbandes AFC gegen Gamba Osaka hatte Ronaldo in der Vorwoche noch dramatisch verloren (0:1). Nun folgte die große Erlösung.
Vom 11. Juni bis 19. Juli steht für Ronaldo mit der portugiesischen Nationalmannschaft dann die Fußball-WM in Kanada, Mexiko und den USA an.