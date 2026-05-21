Titel-Erlösung! Cristiano Ronaldo weint Freudentränen

Julius Schamburg 21.05.2026 • 22:02 Uhr Cristiano Ronaldo holt seinen ersten Titel mit Al-Nassr. Dabei weint der Portugiese Freudentränen – die Erleichterung ist riesengroß.

Das Warten hat ein Ende – es ist geschafft! Cristiano Ronaldo hat mit Al-Nassr seinen ersten Titel gewonnen und dabei Freudentränen vergossen!

Mit einem 4:1-Heimerfolg gegen Damac sicherte Ronaldo sich am letzten Spieltag mit Al-Nassr den Meistertitel in der Saudi Pro League.

Zwei Ex-Bayern-Stars treffen entscheidend

Die ehemaligen Bayern-Stars Sadio Mané (34.) und Kingsley Coman (52.) leiteten den Sieg in die Wege. Morlaye Sylla traf für die Gäste per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:2 (58.).

Mit einem Doppelpack (63., 81.) machte Ronaldo den Erfolg – und damit auch die Meisterschaft – perfekt.

Ronaldo weint Freudentränen

Schon während des Spiels weinte Ronaldo Freudentränen. Die Erleichterung stand dem Stürmerstar ins Gesicht geschrieben.

Konkurrent Al-Hilal gewann das Parallelspiel bei Al Fayha mit 1:0 und beendet die Saison zwei Punkte hinter Al-Nassr auf Platz zwei.

Das Finale im zweiten Klubwettbewerb des asiatischen Verbandes AFC gegen Gamba Osaka hatte Ronaldo in der Vorwoche noch dramatisch verloren (0:1). Nun folgte die große Erlösung.