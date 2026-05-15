Saudischer Staatsfonds PIF wird Sponsor der Fußball-WM

Saudi-Arabiens Staatsfonds PIF hat eine Partnerschaft mit dem Fußball-Weltverband FIFA geschlossen und wird Turniersponsor bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Am Deal sind verschiedene Tochtergesellschaften des Fonds beteiligt, darunter die Savvy Games Group und Qiddiya City, das gab die FIFA bekannt.
Saudischer Staatsfond wird WM-Sponsor
„PIF baut seine globale Präsenz im Sportbereich weiter aus, wobei Fußball im Zentrum dieses Wachstums steht“, sagte PIF-Vertreter Mohamed AlSayyad. Der Fonds gehört nun zur dritten Kategorie der FIFA-Partner. Zur ersten zählen Unternehmen wie adidas, Coca-Cola und Visa, seit 2024 auch der saudische Ölkonzern Aramco. Die zweite Kategorie umfasst Unternehmen aus den drei WM-Gastgeberländern.
Saudi-Arabien richtet WM 2034 aus
Zuletzt hatte es Aufregung gegeben, da der Staatsfonds aus der umstrittenen Golfserie LIV-Tour aussteigt und seine milliardenschwere Unterstützung stoppt. LIV wird nur noch für den Rest des Spieljahres bis Ende August finanziell unterstützt. „Die erheblichen Investitionen, die LIV Golf langfristig benötigt, sind nicht mehr mit der aktuellen Phase der Investitionsstrategie von PIF vereinbar“, hieß es in der Begründung.
PIF hatte kürzlich seine neue Strategie für die Zeitspanne 2026 bis 2030 präsentiert, der Sport wurde darin nicht erwähnt. Saudi-Arabien hat in den vergangenen Jahren massiv in den Sport investiert, vor allem in Fußball, Formel 1, Boxen, Tennis, E-Sport und Golf. Das Land war im vergangenen Jahr zum Gastgeber der Fußball-WM 2034 gekürt worden.