Saudischer Staatsfonds PIF wird Sponsor der Fußball-WM

SID 15.05.2026 • 05:44 Uhr Saudi-Arabiens Staatsfonds PIF wird Turniersponsor der Fußball-WM. Am Deal sind verschiedene Tochtergesellschaften beteiligt, darunter die Savvy Games Group und Qiddiya City.

Saudi-Arabiens Staatsfonds PIF hat eine Partnerschaft mit dem Fußball-Weltverband FIFA geschlossen und wird Turniersponsor bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Am Deal sind verschiedene Tochtergesellschaften des Fonds beteiligt, darunter die Savvy Games Group und Qiddiya City, das gab die FIFA bekannt.

„PIF baut seine globale Präsenz im Sportbereich weiter aus, wobei Fußball im Zentrum dieses Wachstums steht“, sagte PIF-Vertreter Mohamed AlSayyad. Der Fonds gehört nun zur dritten Kategorie der FIFA-Partner. Zur ersten zählen Unternehmen wie adidas, Coca-Cola und Visa, seit 2024 auch der saudische Ölkonzern Aramco. Die zweite Kategorie umfasst Unternehmen aus den drei WM-Gastgeberländern.

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Zuletzt hatte es Aufregung gegeben, da der Staatsfonds aus der umstrittenen Golfserie LIV-Tour aussteigt und seine milliardenschwere Unterstützung stoppt. LIV wird nur noch für den Rest des Spieljahres bis Ende August finanziell unterstützt. „Die erheblichen Investitionen, die LIV Golf langfristig benötigt, sind nicht mehr mit der aktuellen Phase der Investitionsstrategie von PIF vereinbar“, hieß es in der Begründung.