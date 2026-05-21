Villa feiert Europapokalsieg mit Tausenden Fans

SID 21.05.2026 • 21:09 Uhr Nach dem Triumph gegen Freiburg werden Aston Villas Helden von Istanbul in ihrer Heimat mit einer Parade empfangen.

Tausende Fans von Aston Villa haben am Donnerstag in Birmingham den Triumph ihres Klubs im Finale der Europa League gefeiert. Einen Tag nach dem 3:0 im Finale von Istanbul gegen den SC Freiburg säumten die Anhänger die Straßen der Stadt, schwenkten Fahnen und Fackeln, als die Mannschaft mit dem Pokal durch das Zentrum fuhr. 30 Jahre hatte der Verein auf einen Titel gewartet.

Die Spieler trugen ihre Medaillen um den Hals und wurden in einem offenen Bus vom Klubgelände bis zum Centenary Square gefahren. Dort warteten rund 23.000 Fans.

Aston Villa gewinnt erstmals die Europa League

Der Jubel um den Klub aus der englischen Premier League kannte kaum Grenzen, immer wieder hallten Gesänge durch die Innenstadt.

Vor 44 Jahren hatte Villa den letzten großen europäischen Pokal gewonnen, damals im Finale des Landesmeister-Cups gegen den FC Bayern.