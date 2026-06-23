26 Teilnehmer fix! FC Bayern nimmt an neuer U21-Liga teil

Philipp Heinemann 23.06.2026 • 13:30 Uhr Eine neue deutsche Nachwuchsliga nimmt Formen an: 26 Teams gehen an den Start, unter ihnen auch der FC Bayern.

Unter anderem der FC Bayern hat sich für eine Teilnahme an der neu gegründeten deutschen U21-Liga „Bundesliga Talent Series“ entschieden.

Wie aus einer Mitteilung der DFL hervorgeht, wollen insgesamt 26 Vereine aus der ersten und zweiten Bundesliga bei der Premierensaison des Wettbewerbs mitwirken.

Im März hatten sich die 36 Klubs aus den ersten beiden Ligen dazu entschieden, eine neue Nachwuchsliga einzuführen, um die Talentförderung im deutschen Fußball anzukurbeln. Diese soll losgelöst von den bisher bereits bestehenden Ligen – und unter Ausschluss der Öffentlichkeit – stattfinden.

Klopp und Khedira entwickelten neue Liga mit

Neben dem FC Bayern sind aus der Bundesliga auch der 1. FC Union Berlin, Werder Bremen, Borussia Dortmund, SV Elversberg, Eintracht Frankfurt, Hamburger SV, RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, SC Paderborn und FC Schalke 04 am Start.

Aus der 2. Bundesliga meldeten sich Hertha BSC, Arminia Bielefeld, VfL Bochum, Eintracht Braunschweig, Energie Cottbus, Darmstadt 98, Dynamo Dresden, SpVgg Greuther Fürth, Hannover 96, 1. FC Heidenheim, Holstein Kiel, 1. FC Magdeburg, 1. FC Nürnberg, FC St. Pauli und VfL Wolfsburg an.

Das Projekt war als Ergebnis einer Expertengruppe, der neben DFL-Geschäftsführer Dr. Marc Lenz und DFB-Sportgeschäftsführer Andreas Rettig auch Weltmeister Sami Khedira, Spitzentrainer Jürgen Klopp sowie mehrere Klubvertreter angehörten, ins Leben gerufen worden.

„Eine Option zur Verlängerung der Ausbildung mit mehr Praxis auf Wettbewerbsniveau ist genau das, was viele Spieler im Übergangsbereich benötigen“, erklärte Khedira nun: „Die Bundesliga Talent Series wäre schon zu meiner Zeit als junger Profi sehr sinnvoll gewesen – gut, dass sie jetzt startet und sich von Jahr zu Jahr weiterentwickeln wird.“

Finale der neuen Liga dann auch mit Fans geplant

Geplant ist der Einsatz von Spielern der Altersklassen U17 bis U21. Auch eine bestimmte Zahl an älteren Spielern wird womöglich zugelassen.

„Es war unser Ziel, Maßnahmen zu treffen, um Spielern unbürokratisch und schnell mehr Praxis auf höchstmöglichem Niveau zu verschaffen“, sagte der ebenfalls in die Entwicklung involvierte Markus Krösche, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt: „Die Bundesliga Talent Series ist ein erster Baustein, um den Leistungsträgern von morgen diese Möglichkeit zu bieten.“