Neue Liga eingeführt: Revolution im deutschen Fußball perfekt!

Tobias Wiltschek 03.03.2026 • 17:33 Uhr Zur kommenden Saison wird eine neue Liga eingeführt. Der Modus und weitere Details sind jedoch gewöhnungsbedürftig.

In Deutschland wird ab der kommenden Saison eine weitere landesweite Liga eingeführt. Auf der DFL-Mitgliederversammlung am Dienstag stimmten die Klubs ohne Gegenstimme für die Einführung einer U21-Liga ab der Spielzeit 2026/27.

Ziel des neuen Wettbewerbs sei es, „zusätzliche qualitativ hochwertige Spielzeit für Top-Talente im Übergangsbereich auf Wettbewerbsniveau zu ermöglichen sowie die Ausbildungszeit der Talente zu verlängern“, heißt es in einer Pressemitteilung der DFL.

Damit soll den Nachwuchsspielern eine zusätzliche Ebene im Übergang aus dem Nachwuchs- in den Erwachsenenfußball geboten werden. Dieser „strukturierte Zwischenschritt“ fehle bislang im Übergang zum Profibereich. Die Altersuntergrenze soll bei 16, die -Obergrenze bei 21 Jahren liegen.

Auch Jürgen Klopp wirkte bei Einführung der U21-Liga mit

Mit der Einführung der Liga folgt die DFL-Mitgliederversammlung der Empfehlung einer Expertengruppe, in der namhafte Persönlichkeiten des deutschen Fußballs mitgewirkt haben.

Jürgen Klopp gehörte dem Gremium ebenso an wie Markus Krösche, Andreas Rettig oder Sami Khedira.

Teilnahmeberechtigt an der neuen Liga sind alle 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga. Allerdings darf jeder Klub selbst entscheiden, ob er eine Mannschaft in diese neue Liga entsendet.

Auf die bestehenden zweiten Mannschaften hat die neue Liga keinen Einfluss. Sie werden nicht ausgegliedert. „Des Weiteren gibt es auch keine Verflechtungen mit der auf DFB-Ebene diskutierten Regionalliga-Reform“, hieß es von der DFL.

U21-Liga unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Die Teams sollen ganzjährig in zwei eigenständigen Halbserien gegeneinander antreten, wobei nicht jeder gegen jeden spielt, sondern pro Halbserie zwischen drei und sechs Spiele absolviert werden.

Während die Liga-Phase unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden soll, um den organisatorischen und finanziellen Aufwand für die Klubs so gering wie möglich zu halten, könnte das anschließende Finalturnier vor Zuschauern ausgetragen werden.

Klopp ist schon länger ein Befürworter der U21-Liga und hatte im Oktober 2025 im kicker gesagt: „Ich bin absolut davon überzeugt, dass uns eine eigene U-21-Liga helfen würde.“