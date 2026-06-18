Besondere Ehre für Thomas Müller

SID 18.06.2026 • 03:33 Uhr Thomas Müller wird eine besondere Ehre zuteil. In New York wird der Weltmeister von 2014 ausgezeichnet. Auch DFB-Torhüterin Ann-Katrin Berger darf sich über eine Auszeichnung freuen.

Im Vorjahr wechselte Thomas Müller nach Kanada zu den Vancouver Whitecaps und eroberte auch dort die Herzen der Fans, nun wurde der Weltmeister von 2014 mit dem Ehrenpreis des „Deutschen Fußball Botschafters“ ausgezeichnet.

Der frühere Nationalspieler, der bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada als TV-Experte arbeitet, erhielt den Award am Mittwoch (Ortszeit) in New York im German House of Soccer. Auch DFB-Torhüterin Ann-Katrin Berger durfte sich über eine Auszeichnung freuen.

Müller: „Du willst eine Art Vorbild sein“

„Wenn man Fußball auf dem höchsten Level und für die größten Klubs spielt, ist man nicht einfach nur Fußballspieler. Du bist Repräsentant, du hast Einfluss auf so viele Leute und du willst eine Art Vorbild sein“, sagte Müller bei der Veranstaltung im Beisein von Annalena Baerbock, Präsidentin der Generalversammlung der Vereinten Nationen: „Du willst zeigen, dass du die Menschen so behandelst, wie du selbst behandelt werden willst. Das war immer ein Part meines Mindsets.“

Die Initiative „Deutscher Fußball Botschafter“ zeichnet deutsche Trainer und Spieler aus, die sich für eine positive Entwicklung des Fußballs und der Gesellschaft engagieren.