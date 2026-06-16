WM: Premiere für Thomas Müller und Mats Hummels

SPORT1 16.06.2026 • 15:32 Uhr Thomas Müller und Mats Hummels sind bei der WM als Experten für MagentaTV im Einsatz. Nun stehen die beiden erstmals gemeinsam vor der Kamera.

Premiere für zwei ehemalige Nationalspieler: Thomas Müller und Mats Hummels stehen am Dienstagabend bei der WM 2026 erstmals gemeinsam als Experten-Duo vor der Kamera. Die beiden langjährigen DFB-Stars werden die WM-Partie zwischen Frankreich und Senegal (21 Uhr im LIVETICKER) für MagentaTV begleiten.

Sowohl Müller als auch Hummels waren bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada bereits mehrfach für MagentaTV im Einsatz, bislang jedoch stets bei unterschiedlichen Begegnungen.

Beim ersten WM-Auftritt der Franzosen übernimmt erneut Laura Wontorra die Moderation, während Wolff Fuss die Partie kommentiert. Die Vorberichterstattung beginnt um 19.30 Uhr.

WM: Haaland nicht im Free-TV

Auch die anschließende WM-Begegnung zwischen dem Irak und Norwegen (Mittwoch, 0 Uhr im LIVETICKER) mit Superstar Erling Haaland ist ausschließlich bei MagentaTV zu sehen.