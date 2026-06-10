Einreise: UN fordert "grundlegendes Umdenken" von den USA

Volker Türk, bei den Vereinten Nationen (UN) Hochkommissar für Menschenrechte, hat die US-Regierung zu einem „grundlegenden Umdenken“ bei der Durchsetzung von Einwanderungsvorschriften im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft aufgerufen.

„Ich hoffe sehr, dass es ein grundlegendes Umdenken hinsichtlich der Auswirkungen von Maßnahmen zur Durchsetzung der Einwanderungsbestimmungen auf Menschenrechte und Menschenwürde gibt – und dass insbesondere im Hinblick auf die Weltmeisterschaft jene politischen Ansätze überdacht werden, die, wie wir leider sehen mussten, vor allem in den USA vorherrschend sind“, sagte der Österreicher am Mittwoch.