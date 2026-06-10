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Einreise: UN fordert "grundlegendes Umdenken" von den USA

UN fordert „grundlegendes Umdenken“

Volker Türk, bei den Vereinten Nationen (UN) Hochkommissar für Menschenrechte, macht sich für Veränderungen stark.
Die Spannungen zwischen dem Iran und den USA schlagen sich auch auf das WM-Turnier nieder. Für die Nationalmannschaft aus dem Nahen Osten stellen sich einige Probleme für den Turnierverlauf ein.
SID
Volker Türk, bei den Vereinten Nationen (UN) Hochkommissar für Menschenrechte, macht sich für Veränderungen stark.

Volker Türk, bei den Vereinten Nationen (UN) Hochkommissar für Menschenrechte, hat die US-Regierung zu einem „grundlegenden Umdenken“ bei der Durchsetzung von Einwanderungsvorschriften im Zusammenhang mit der Fußball-Weltmeisterschaft aufgerufen.

„Ich hoffe sehr, dass es ein grundlegendes Umdenken hinsichtlich der Auswirkungen von Maßnahmen zur Durchsetzung der Einwanderungsbestimmungen auf Menschenrechte und Menschenwürde gibt – und dass insbesondere im Hinblick auf die Weltmeisterschaft jene politischen Ansätze überdacht werden, die, wie wir leider sehen mussten, vor allem in den USA vorherrschend sind“, sagte der Österreicher am Mittwoch.

Die WM in den USA, Mexiko und Kanada beginnt am Donnerstag. Seit Wochen sind die US-Einreisebestimmungen ein zentrales Thema. Die iranische Nationalmannschaft verlegte ihr Quartier von den USA nach Mexiko, die Mannschaft darf für ihre Spiele einreisen, einige iranische Verbandsvertreter werden jedoch von den US-Behörden abgelehnt. Dies gilt auch für den somalischen Schiedsrichter Omar Artan, der in Miami abgewiesen wurde. Mittlerweile hat ihn der Fußball-Weltverband FIFA von der Liste der WM-Schiedsrichter entfernt.

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