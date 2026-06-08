WM-Schiedsrichter wird Einreise in die USA verweigert

SID 08.06.2026 • 18:27 Uhr Omar Artan hätte als erster Referee aus Somalia Spiele bei einer Fußball-WM pfeifen sollen. Doch die Einreise wird dem Unparteiischen verweigert.

Er sollte Spiele der anstehenden Fußball-WM leiten – doch bei seinem Versuch, in das Co-Gastgeberland USA einzureisen, ist der somalische Schiedsrichter Omar Artan gescheitert.

Wie ein Vertreter des somalischen Sportministeriums am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärte, sei Artan die Einreise am Miami International Airport verweigert worden.

Artan hatte ein gültiges Visum

Die Gründe hierfür waren zunächst unklar. Jedoch gehört Somalia zu jenen Ländern, die auf einer von der Regierung unter Präsident Donald Trump eingeführten Einreiseverbotsliste stehen.

Wie Ciise Aden Abshir, leitender Berater des somalischen Ministeriums für Jugend und Sport und ehemaliger Kapitän der Nationalmannschaft gegenüber AFP sagte, habe Artan ein gültiges Visum für die USA gehabt. Er sei nun nach Istanbul zurückgeflogen.

„Schadet nicht nur ihm persönlich“

„Ihm die Einreise in die Vereinigten Staaten zu verweigern und ihn daran zu hindern, geplante Spiele zu leiten, schadet nicht nur ihm persönlich, sondern untergräbt auch das Bekenntnis des Fußballs zu Fairness, Leistung und dem Geist des Fairplay“, sagte Abshir.