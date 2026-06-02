FC Bayern: Rückkehr von Fanliebling Dante perfekt!

Ein Publikumsliebling kehrt zum FC Bayern zurück: Der frühere Verteidiger Dante übernimmt bei den Münchnern den Posten als Trainer der U23-Mannschaft. Das gab der deutsche Rekordmeister am Dienstagvormittag bekannt.
Dante zurück bei Bayern!
Für den Brasilianer, der am Freitag sein letztes Spiel für den OGC Nizza bestritt, ist es nach seiner aktiven Spielerkarriere die erste Trainerstation. Er beerbt beim FCB den bisherigen U23-Coach Holger Seitz.
„Ich freue mich unglaublich auf diese Aufgabe bei meinem früheren Verein FC Bayern und möchte mich bei den Verantwortlichen für das mir entgegengebrachte Vertrauen bedanken“, wird Dante in einer ersten Stellungnahme der Münchner zitiert.
Bayern-Rückkehr: „Dante hat als Spieler nahezu alles erlebt“
Jochen Sauer, Direktor Nachwuchsentwicklung, erklärte: „Dante hat als Spieler nahezu alles erlebt, was man im Fußball erleben kann, und war auch mit 42 Jahren in Nizza immer noch Vorbild in Sachen Einstellung und Professionalität für seine Mitspieler. Mit diesem Mind-Set hat er uns in den Gesprächen überzeugt.“
Auch Michael Wiesinger, Leiter Sport und Nachwuchsentwicklung, zeigt sich begeistert über die Rückkehr des 42-Jährigen: „Wir freuen uns sehr, dass wir diese Persönlichkeit für unsere zweite Mannschaft und den gesamten Campus gewinnen konnten und sind überzeugt, dass unsere jungen Spieler von ihm und seinen Erfahrungen als Profi profitieren werden.“
Dante spielte zwischen 2012 und 2015 für den FC Bayern und gewann unter anderem 2013 das Triple. Bei seinem ersten Trainerjob kann der 13-malige Nationalspieler auf einen erfahrenen Assistenten bauen. Babak Keyhanfar, langjähriger Assistent von Bo Svensson beim FC Liefering, Mainz 05 und zuletzt Union Berlin, wechselt ebenfalls zum FC Bayern. Komplettiert wird das Trainerteam von Christian Ströbel.