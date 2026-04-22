Fanliebling kurz vor Rückkehr zum FC Bayern!

Stefan Kumberger , Philipp Heinemann 22.04.2026 • 13:31 Uhr Ein Fanliebling kehrt wohl nach München zurück: Der Brasilianer Dante steht vor einer neuerlichen Unterschrift beim FC Bayern - und soll offenbar gleich eine Doppelrolle bekommen.

Ein Publikumsliebling steht vor der Rückkehr zum FC Bayern: Der frühere Verteidiger Dante ist heißer Kandidat für den Posten als Trainer der U23-Mannschaft der Münchner.

Nach Informationen von SPORT1 hat er zwar noch keinen Vertrag unterschrieben, es ist aber nicht damit zu rechnen, dass der Deal noch scheitert. Der Brasilianer soll den bisherigen Coach Holger Seitz im Sommer beerben.

Der 42-jährige Dante steht aktuell noch als Spieler beim OGC Nizza unter Vertrag, er bereitete sich in den vergangenen Jahren aber bereits auf eine Karriere als Trainer vor. Er besitzt die UEFA‑Pro‑Lizenz – und äußerte öffentlich schon den Wunsch, eines Tages in neuer Rolle nach München zurückzukehren.

Dante beim FC Bayern gleich in Doppelrolle?

Wie Sky berichtet, soll er nun neben der U23 – die in der Regionalliga Bayern aufläuft – auch die Youth-League-Mannschaft seines einstigen Vereins übernehmen. Bislang war dies Aufgabe des U19-Trainers.

Dante, der von 2012 bis 2015 für den deutschen Rekordmeister spielte, entwickelte sich in München einst schnell zu einem Fanliebling. Mit seiner lockeren Art, seiner markanten Frisur und nicht zuletzt seinen starken Leistungen in der Triple‑Saison 2013 gewann er die Herzen vieler Bayern-Anhänger.