Playboy-Umfrage: Kimmich ist Liebling der Fußball-Nation

SID 02.06.2026 • 10:28 Uhr Joshua Kimmich ist bei deutschen Fußballfans sehr beliebt. Laut einer Umfrage des Männermagazins schneidet der Kapitän der Nationalmannschaft am besten ab.

Sympathieträger und Trinkkumpane: Joshua Kimmich steht in der Gunst deutscher Fußballfans hoch im Kurs – zumindest, wenn man einer Umfrage des Magazins Playboy Glauben schenkt.

Demzufolge stimmten 18 Prozent der 1042 Teilnehmer in der unter anderem gestellten Frage nach dem beliebtesten Spieler im deutschen Fußball für den Nationalmannschafts-Kapitän. Kimmich verwies damit seine Münchner Mannschaftskollegen Jamal Musiala (zehn Prozent) und Leon Goretzka (sieben Prozent) auf die Plätze zwei und drei.

Auch in der Frage, mit welchem Nationalspieler die Männer in Deutschland am liebsten ein Bier trinken gehen würden, schneidet Kimmich am besten ab. Hier liegt der 31-Jährige mit 16 Prozent vorne. Die Plätze zwei und drei in diesem Sympathie-Ranking belegen Stuttgarts Stürmer Deniz Undav (12,5 Prozent) und Bayerns Offensivstar Musiala (12 Prozent).

Auch Havertz steht hoch im Kurs

Zugleich holte der Bayern-Sechser Kimmich in der Umfrage den Titel des „sexiesten deutschen Nationalspielers“. Kimmichs Beliebtheit scheint geschlechterübergreifend Anklang zu finden: Eine relative Mehrheit von 17 Prozent der weiblichen Befragten bis 30 Jahre sieht in ihm den attraktivsten Kicker der Nationalelf.