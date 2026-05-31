Klare Expertenmeinung zu Kimmich

Julius Schamburg 31.05.2026 • 20:56 Uhr Per Mertesacker schaltet sich in die Debatte um Joshua Kimmich ein. Der ehemalige Nationalspieler vertritt eine klare Meinung, wo er Kimmich im DFB-Team aufstellen würde.

Die Diskussionen um die Position von Joshua Kimmich im DFB-Team nehmen kein Ende. Ex-Nationalspieler Per Mertesacker hat deutliche Worte gefunden, wo er Kimmich sieht.

„Der wird rechter Verteidiger spielen. Da gibt es keine Alternative. Es gibt auch keine Alternative im Kader. Deswegen können wir das abhaken“, sagte Mertesacker im ZDF vor dem Testspiel gegen Finnland (LIVETICKER).

Mertesacker legt sich bei Kimmich fest

Kimmich sei unheimlich wichtig, auch aufgrund seiner Erfahrung. „Auf ihm wird viel Gewicht liegen. Deswegen wird er auf der Position bleiben, weil wir auch im Mittelfeld zu gut besetzt sind“, erklärte Mertesacker.