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Klare Expertenmeinung zu Kimmich

Klare Expertenmeinung zu Kimmich

Per Mertesacker schaltet sich in die Debatte um Joshua Kimmich ein. Der ehemalige Nationalspieler vertritt eine klare Meinung, wo er Kimmich im DFB-Team aufstellen würde.
Joshua Kimmich äußert sich zum Comeback von Manuel Neuer in der Nationalmannschaft. Was hält er von der öffentlichen Diskussion? Und welche Rolle spielte er in der ganzen Angelegenheit?
Julius Schamburg
Per Mertesacker schaltet sich in die Debatte um Joshua Kimmich ein. Der ehemalige Nationalspieler vertritt eine klare Meinung, wo er Kimmich im DFB-Team aufstellen würde.

Die Diskussionen um die Position von Joshua Kimmich im DFB-Team nehmen kein Ende. Ex-Nationalspieler Per Mertesacker hat deutliche Worte gefunden, wo er Kimmich sieht.

„Der wird rechter Verteidiger spielen. Da gibt es keine Alternative. Es gibt auch keine Alternative im Kader. Deswegen können wir das abhaken“, sagte Mertesacker im ZDF vor dem Testspiel gegen Finnland (LIVETICKER).

Mertesacker legt sich bei Kimmich fest

Kimmich sei unheimlich wichtig, auch aufgrund seiner Erfahrung. „Auf ihm wird viel Gewicht liegen. Deswegen wird er auf der Position bleiben, weil wir auch im Mittelfeld zu gut besetzt sind“, erklärte Mertesacker.

Für gewöhnlich läuft Kimmich unter Bundestrainer Julian Nagelsmann als Rechtsverteidiger auf, während er beim FC Bayern auf der Sechserposition zu Hause ist – eine Position, die er persönlich auch bevorzugt.

Anders als Mertesacker würden Philipp Lahm und Bayern-Patron Uli Hoeneß Kimmich nicht auf der Rechtsverteidigerposition spielen lassen. Hoeneß hatte Nagelsmann zuletzt öffentlich dafür kritisiert.

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