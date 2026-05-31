Die Diskussionen um die Position von Joshua Kimmich im DFB-Team nehmen kein Ende. Ex-Nationalspieler Per Mertesacker hat deutliche Worte gefunden, wo er Kimmich sieht.
Klare Expertenmeinung zu Kimmich
„Der wird rechter Verteidiger spielen. Da gibt es keine Alternative. Es gibt auch keine Alternative im Kader. Deswegen können wir das abhaken“, sagte Mertesacker im ZDF vor dem Testspiel gegen Finnland (LIVETICKER).
Mertesacker legt sich bei Kimmich fest
Kimmich sei unheimlich wichtig, auch aufgrund seiner Erfahrung. „Auf ihm wird viel Gewicht liegen. Deswegen wird er auf der Position bleiben, weil wir auch im Mittelfeld zu gut besetzt sind“, erklärte Mertesacker.
Für gewöhnlich läuft Kimmich unter Bundestrainer Julian Nagelsmann als Rechtsverteidiger auf, während er beim FC Bayern auf der Sechserposition zu Hause ist – eine Position, die er persönlich auch bevorzugt.
Anders als Mertesacker würden Philipp Lahm und Bayern-Patron Uli Hoeneß Kimmich nicht auf der Rechtsverteidigerposition spielen lassen. Hoeneß hatte Nagelsmann zuletzt öffentlich dafür kritisiert.
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