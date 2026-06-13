Spektakuläres Gerücht um Krösche - und ein "Wunderkind"

Philipp Heinemann 13.06.2026 • 11:32 Uhr Markus Krösche wird mit einem italienischen Topklub in Verbindung gebracht - auch ein "Wunderkind" aus Deutschland soll auf dem Zettel stehen.

Die AC Milan sucht weiter nach einem neuen Sportdirektor – und hat nun offenbar auch zwei Deutsche ins Visier genommen. Wie unter anderem die Gazzetta dello Sport in Italien berichtet, soll auch Markus Krösche mittlerweile auf der Liste stehen.

Dieser steht noch bis 2028 als Sportvorstand bei Bundesligist Eintracht Frankfurt unter Vertrag.

Außerdem wird in Mailand der Name von Devin Özek gehandelt – dieser soll 2024 als „Leitender Assistent des Geschäftsführers Sport“ bei Bayer Leverkusen großen Anteil am Double-Triumph der Werkself gehabt haben. Zuletzt war er für knapp ein Jahr Sportdirektor bei Fenerbahce Istanbul. Von der Gazzetta wird er als das „deutsche Wunderkind“ bezeichnet.

Rangnick sagt Milan offenbar ab

Bei Milan galt lange der aktuelle Nationaltrainer Österreichs, Ralf Rangnick, als Favorit auf den vakanten Posten. Dieser soll dem italienischen Topklub aber mittlerweile abgesagt haben – die Entscheidungsfindung dauerte dem 67-Jährigen wohl schlicht zu lange.