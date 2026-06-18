Thomas Häßler leidet mit den 1860-Fans: "Tut mir unglaublich leid"

Jonas Nohe 18.06.2026 • 13:46 Uhr Thomas Häßler spielte mit 1860 München einst in der Champions-League-Qualifikation, jetzt muss er den erneuten Absturz der Löwen in die Regionalliga erleben. Worauf er jetzt hofft und mit wem er besonders leidet.

„Natürlich ist das schade für so einen Traditionsverein, dass der jetzt wieder in die Regionalliga muss“, sagte Häßler im Gespräch mit SPORT1: „Das tut mir persönlich sehr, sehr leid und ich kann nur die Daumen drücken, dass sie schnell wieder die Kurve kriegen und irgendwann mal wieder alle an einem Strang ziehen.“

1860 kündigt Kooperationsvertrag mit Ismaik

Den Münchnern, die in der abgelaufenen Saison den achten Tabellenplatz in der 3. Liga belegt hatten, fehlten 2,7 Millionen Euro Etat-Summe für die erneute Drittliga-Lizenz. Anders als in vergangenen Jahren hatte der jordanische Investor und Mitgesellschafter Hasan Ismaik nicht die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt.

Wie genau es bei den Löwen weitergeht, ist derzeit noch offen, sowohl finanziell als auch strukturell und nicht zuletzt sportlich gibt es nach der Kündigung des Kooperationsvertrags mit Ismaik durch den Verein zahlreiche Fragezeichen.

Häßler, der von 1999 bis 2003 für 1860 auflief und mit den Münchnern sogar in der Champions-League-Qualifikation antrat, glaubt trotzdem an eine positivere Zukunft.

Häßler: „… dann bin ich guter Dinge“

„Wenn irgendwann mal Leute kommen, die dem Verein wirklich etwas Gutes möchten, dann bin ich guter Dinge, dass der Verein wieder dahinkommt, wo er hingehört – sprich in die erste oder zweite Liga“, meinte der 60-Jährige.

Als besonders schmerzhaft empfindet er die Konsequenzen der aktuellen Entwicklungen für die Anhänger der Sechzger. „Die Löwen-Fans sind immer herausragend gewesen und gerade für sie tut es mir unglaublich leid, dass sie diesen Weg gehen müssen“, klagte Häßler.