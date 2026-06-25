WM: 17 Verletzte! Schlimmer Vorfall in Mexiko

SID 25.06.2026 • 12:35 Uhr Bei den Siegesfeierlichkeiten der Mexikaner bei der WM kam es in Cabo San Lucas zu einem Unfall. Der Fahrer wurde festgenommen.

Nach dem 3:0-Sieg Mexikos gegen Tschechien bei der Fußball-WM ist es im Ferienort Cabo San Lucas auf der Halbinsel Baja California bei Feierlichkeiten zu einem Unfall mit mehreren Verletzten gekommen.

Nach Angaben der Behörden des Bezirks Los Cabos beschleunigte ein Autofahrer im Touristenzentrum der Gemeinde, nachdem sein Fahrzeug von feiernden Fans auf dem Boulevard Lázaro Cárdenas umringt worden war.

WM: Mutmaßliche Unfall-Fahrer wohl festgenommen

Dabei wurden einige Anhänger erfasst. Medien berichten von mindestens 17 Verletzten. Diese wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der mutmaßliche Fahrer wurde nach Angaben der Behörden, die bei Facebook ein Statement veröffentlichten, festgenommen.