WM: Makellose Mexikaner schalten Tschechien aus

SID 25.06.2026 • 04:57 Uhr Der Co-Gastgeber gewinnt auch das dritte Gruppenspiel. Tschechien muss die Heimreise antreten.

Tschechien hat die K.o.-Runde bei der Fußball-WM krachend verpasst. Gegen den zuvor bereits als Gruppensieger feststehenden Co-Gastgeber Mexiko verloren die Europäer, bei denen der Leverkusener Patrik Schick nur als Joker agierte, im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt mit 0:3 (0:0).

Mateo Chávez bei seinem WM-Debüt (55.), Julian Quinones (61.) und Alvaro Fidalgo (90.+4) trafen für die Mexikaner, die ordentlich durchrotierten und als erstes Team bei der XXL-Endrunde alle drei Gruppenspiele gewannen – zwar ohne Glanz, aber eben auch ohne Gegentor. Tschechien muss bei seiner ersten WM seit 2006 mit nur einem Punkt die Heimreise antreten.

Kulttorhüter bei seiner sechsten WM eingewechselt

Bei Mexiko, das im Sechzehntelfinale am 1. Juli erneut im Aztekenstadion gegen einen Gruppendritten spielen wird, feierte auch das 17 Jahre alte Wunderkind Gilberto Mora sein Startelf-Debüt, insgesamt wechselte Trainer Javier Aguirre auf fünf Positionen. Ab der 78. Minute bekam auch Kulttorhüter Guillermo Ochoa (40) bei seiner sechsten und letzten WM noch ein paar Einsatzminuten.

Auf der Gegenseite verzichtete Miroslav Koubek zunächst auf Schick, der in den ersten beiden Spielen gegen Südkorea (1:2) und Südafrika (1:1) enttäuscht hatte. Für ihn kam Denis Visinsky zu seinem ersten WM-Spiel – und hatte gleich die erste gute Gelegenheit: Sein Dropkick aus 13 Metern flog nur Zentimeter links am Tor vorbei (8.).

Tschechien fehlt es an Ideen

Die Tschechen um den Hoffenheimer Vladimir Coufal rannten an, es fehlte jedoch an Ideen. Mexiko konzentrierte sich aufs Verteidigen, die einzig nennenswerte Tormöglichkeit vor der Pause hatte Verteidiger Israel Reyes mit einem unplatzierten Fallrückzieher (37.).