1860: Niederlechner bleibt ein Löwe

SID 17.07.2026 • 14:41 Uhr Der ehemalige Bundesligaprofi bleibt dem Klub auch nach dem Absturz in die Regionalliga erhalten.

Löwen-Liebe: Der langjährige Bundesligaprofi Florian Niederlechner bleibt 1860 München auch nach dem Absturz in die Regionalliga Bayern treu. Der 35 Jahre alte Angreifer unterschrieb nach der Insolvenz der Profiabteilung des krisengeplagten Traditionsklubs bei der neuen Spielbetriebs-GmbH von 1860 bis Sommer 2027.

„Schon bei meiner letzten Verlängerung habe ich gesagt, dass meine Zeit noch nicht vorbei ist, und dass ich noch ein paar Tore für die Löwen schießen muss“, sagte Niederlechner. Dass der Klub künftig in der Regionalliga spielt, sei „natürlich zuerst schwer zu verdauen gewesen. Aber ich gehe den Weg mit und werde alles daransetzen, die Fans wieder glücklich zu machen.“

Niederlechner absolvierte 197 Bundesliga-Spiele (45 Tore) für Augsburg, Mainz und Freiburg. 2025 war er von Zweitligist Hertha BSC nach München zurückgekehrt und soll nun beim Neustart eine Führungsrolle einnehmen. „Ein Spieler mit diesem Können, diesem Torriecher und dieser Erfahrung ist für uns Gold wert“, betonte Geschäftsführer Thomas Probst.