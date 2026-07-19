Berater dementiert Einigung über Klopp-Wechsel zum DFB

SID 19.07.2026 • 16:23 Uhr Der Wunsch-Bundestrainer und RB-Boss Mintzlaff sollen in New York übereingekommen sein, Klopps Berater aber dementiert.

Jürgen Klopps Berater Marc Kosicke hat Berichte über eine angebliche Einigung zwischen Klopps bisherigem Arbeitgeber Red Bull und dem Wunsch-Bundestrainer auf SID-Anfrage dementiert.

Nach SPORT1-Informationen fand ein Gespräch zwischen Klopp und Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff anders als teilweise vermeldet ebenfalls noch nicht statt. Dieses wird erst am Montag stattfinden.

Überraschende Berichte zu Jürgen Klopp

Zuvor hatten Sky und Bild am Sonntag berichtet, der Weg für Klopps Wechsel zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) sei frei.

Der DFB teilte dazu auf SID-Anfrage mit: „Der DFB kommentiert den aktuellen Verhandlungsstand mit Jürgen Klopp nicht. Eine finale Entscheidung treffen die zuständigen Gremien.“

Alles klar mit Jürgen Klopp als Bundestrainer? So ist der Stand

Laut Berichten soll Klopp voraussichtlich am Freitag einen Vertrag bis 2030 beim DFB unterschreiben und dann auch offiziell vorgestellt werden. Die genauen Inhalte sollen nach dem WM-Finale am Sonntag festgehalten werden.

Bei einem Treffen mit RB-Boss Oliver Mintzlaff in New York, wo Klopp noch als Experte von MagentaTV tätig ist, ging es um die Frage, unter welchen Bedingungen der 59-Jährige aus seinem bis 2029 laufenden Vertrag als „Head of Global Soccer“ beim Brause-Giganten aussteigen kann. Zuletzt hieß es, Klopp könnte dem Konzern als Berater erhalten bleiben. Eine millionenschwere Ablöse will sich der DFB sparen.

Wie die Bild am Sonntag berichtete, habe Red Bull keine Forderungen an den Verband gestellt. Auch wird Klopp demnach keine Aufgaben als Botschafter oder Berater bei dem Konzern ausüben. Klopp habe sich mit Mintzlaff entsprechend geeinigt. Eine grundsätzliche Einigung zwischen dem DFB und Klopp soll bereits zuvor erfolgt sein, auch mit RB habe der Verband schon einigende Gespräche geführt.