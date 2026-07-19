Überraschende Entwicklung! Weg für Jürgen Klopp offenbar frei

Philipp Schmidt 19.07.2026 • 15:52 Uhr Der Weg für Jürgen Klopp zum Amt des Bundestrainers ist offenbar frei. Auch der Termin für die Vorstellung konkretisiert sich.

Dass Jürgen Klopp neuer Bundestrainer werden soll, stand schon länger fest. Nun scheinen auch entscheidende Details geklärt. Wie Sky und Bild übereinstimmend berichten, wurde eine Einigung mit Klopps Noch-Arbeitgeber Red Bull erzielt, wie die Trennung trotz des bis 2029 laufenden Vertrags vonstattengehen soll.

Laut Bild wird keine finanzielle Ablöse fällig. Durchaus überraschend komme hinzu, dass Klopp dem Getränkekonzern auch nicht als Botschafter oder sportlicher Ratgeber erhalten bleiben soll. Dies war bis zuletzt als realistisches Szenario gehandelt worden, damit der DFB die Zahlung einer Millionensumme umgehen kann.

Klopp-Vorstellung offenbar für Freitag geplant

Vorgestellt werden soll Klopp, läuft alles wie geplant, am kommenden Freitag im Rahmen einer großen Pressekonferenz. Zwischen dem DFB und Klopp waren längst sämtliche Punkte geklärt worden. Laut Sky fanden am Samstag in New York Gespräche zwischen dem Ex-Liverpool-Coach und Red-Bull-Boss Oliver Mintzlaff statt. Zu klären seien nun noch letzte Details bezüglich des Umgangs mit Klopps bisherigen Werbepartnern.