Bericht: Merz holt Ex-Nationalspielerin Keßler ins Kanzleramt

SID 27.07.2026 • 13:05 Uhr Nadine Keßler verlässt laut einem Bericht ihren UEFA-Posten und wechselt in die Politik.

Bundeskanzler Friedrich Merz holt die frühere Fußball-Nationalspielerin Nadine Keßler einem Bericht des Handelsblatts zufolge in sein Regierungsteam. Die 38-Jährige, bisher UEFA-Direktorin für den Frauenfußball, soll demnach als Staatsministerin für Sport und Ehrenamt auf Christiane Schenderlein folgen. Die Europäische Fußball-Union kommentierte dies auf Anfrage zunächst nicht.

Schenderlein (CDU) wechselt im Zuge des Regierungsumbaus als Parlamentarische Staatssekretärin ins Bundesgesundheitsministerium, wie Merz am Montag in Berlin bekannt gab. Über die Nachfolge werde „zeitnah und zügig“ informiert.

Keßler beendete mit 28 ihre Fußballkarriere

Dadurch wäre der Weg frei für die ehemalige Weltfußballerin Keßler, die seit dem Ende ihrer aktiven Karriere als Fußball-Funktionärin gearbeitet hat. Merz lehnte einen Kommentar zur Personalie ab.

Keßler wurde mit Turbine Potsdam und dem VfL Wolfsburg viermal deutsche Meisterin, dreimal gewann sie die Champions League, zweimal den DFB-Pokal. Die Europameisterin von 2013 absolvierte 29 Länderspiele (10 Tore), bevor schwere Knieverletzungen sie im April 2016 zum frühen Ende ihrer Laufbahn zwangen – mit nur 28 Jahren.

2023 war sie beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Nachfolgerin von Oliver Bierhoff im Gespräch, blieb aber bei der UEFA, für die sie seit 2017 arbeitet.