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Bundeskanzler Friedrich Merz schenkt DFB-Elf Trost

Bundeskanzler schenkt DFB-Elf Trost

Friedrich Merz meldet sich nach der deutschen WM-Pleite in den sozialen Medien zu Wort. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann habe Deutschland trotz des Ausscheidens "begeistert".
Deutschland scheidet bei der WM bereits im ersten K.-o.-Spiel aus. Gegen Paraguay verliert die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann im Elfmeterschießen.
SID
Friedrich Merz meldet sich nach der deutschen WM-Pleite in den sozialen Medien zu Wort. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann habe Deutschland trotz des Ausscheidens "begeistert".

Bundeskanzler Friedrich Merz hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem WM-Aus Trost zugesprochen.

„Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel!“, schrieb der CDU-Politiker in den sozialen Medien: „Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.“

WM: Deutschland erlebt nächstes Debakel

Deutschland war in der Nacht zum Dienstag im Sechzehntelfinale gegen Außenseiter Paraguay gescheitert (3:4 i. E.).

Damit verpasste die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum dritten Mal in Folge das Achtelfinale einer Weltmeisterschaft.

2018 in Russland und 2022 in Katar, als die Turniere noch mit 32 Nationen gespielt worden waren, waren die Deutschen jeweils in der Gruppenphase ausgeschieden.

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