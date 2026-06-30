Bundeskanzler Friedrich Merz schenkt DFB-Elf Trost

SID 30.06.2026 • 03:04 Uhr Friedrich Merz meldet sich nach der deutschen WM-Pleite in den sozialen Medien zu Wort. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann habe Deutschland trotz des Ausscheidens "begeistert".

Bundeskanzler Friedrich Merz hat der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach dem WM-Aus Trost zugesprochen.

„Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel!“, schrieb der CDU-Politiker in den sozialen Medien: „Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch.“

WM: Deutschland erlebt nächstes Debakel

Damit verpasste die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zum dritten Mal in Folge das Achtelfinale einer Weltmeisterschaft.