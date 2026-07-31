FC Bayern: Kassenwart von Gegner Rottach-Egern geht viral

Maximilian Huber 31.07.2026 • 12:00 Uhr Der FC Bayern München feiert im Testspiel gegen Rottach-Egern ein Schützenfest. Beim Gegner aus der Kreisklasse wird kurz vor Ende der Kassenwart eingewechselt. Ein Fakt, der bis nach England durchdringt.

Mit 15:0 fertigte der FC Bayern München am Donnerstag den achtklassigen FC Rottach-Egern ab und feierte einen gelungenen Testspiel-Abend.

Für die Spieler des Gastgebers aus der Kreisklasse Zugspitze ist das traditionelle Freundschaftsspiel gegen den deutschen Rekordmeister ein Highlight. Das dürfte auch für Lukas Pätzold gelten, der wenige Minuten vor Schlusspfiff auf das Feld kam und dessen Einwechslung sogar in England für Schlagzeilen gesorgt hat.

„Der FC Bayern München besiegte in einem Vorbereitungsspiel einen Gegner aus der achten Liga mit 15:0, nachdem der Außenseiter den Kassenwart des Vereins eingewechselt hatte“, schrieb die britische Boulevardzeitung The Sun.

Rottach-Egerns Kassenwart plötzlich in England Thema

Pätzold, der seit 2002 im Verein ist und hauptberuflich für die Polizei in Bad Tölz arbeitet, ist tatsächlich der Kassenwart des FC Rottach-Egern und wurde in der 80. Minute gegen die Stars des FC Bayern eingewechselt.

„Die Stars um Vincent Kompany betrachteten das jährliche Spiel als reine Formalität, doch am Ende sorgte es für mehr Schlagzeilen als die meisten ihrer Ligaspiele der vergangenen Saison. Der Grund dafür war, dass Rottach in der 80. Minute den Kassierer des Vereins als Einwechselspieler in der zweiten Halbzeit auf das Spielfeld schickte“, schrieb The Sun.

Sein „eleganter Schnurrbart“ fiel dem Publikum auf, weshalb Pätzold mit seinem Einsatz ein wenig viral ging. „Die Bayern-Spieler müssen total verwirrt gewesen sein“, schrieb ein Nutzer auf X, ehemals Twitter. „Das ist wohl das Verrückteste, was ich je gesehen habe“, schrieb ein weiterer User.