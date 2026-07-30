Testspiel heute live: FC Bayern - Rottach-Egern im Smart-TV, Stream und Ticker - Bischof verzweifelt allmählich

Julius Schamburg 30.07.2026 • 18:49 Uhr Der FC Bayern trifft im traditionellen Sommer-Testspiel auf den FC Rottach-Egern. Die Aufstellungen sind da. SPORT1 begleitet die Partie im Liveticker.

Zum Abschluss des Trainingslagers am Tegernsee steht für den FC Bayern das zweite Testspiel der Saison auf dem Programm. Die Münchner treten im traditionellen Freundschaftsspiel gegen den ortsansässigen FC Rottach-Egern an.

Bereits in den vergangenen Jahren testete der FCB gegen das Team aus der Kreisklasse am Tegernsee. Eine Partie, die mittlerweile fest zur Sommervorbereitung des deutschen Rekordmeisters gehört. 2023 gewann der Bundesligist mit 27:0 sowie im Jahr darauf mit 14:1. SPORT1 begleitet die Partie im Liveticker für Sie.

Fußball heute live: So können Sie das Testspiel FC Bayern vs. Rottach-Egern verfolgen:

+++ Weiter geht’s +++

Die zweite Halbzeit ist angepfiffen.

+++ Hoeneß setzt sich zu Eberl +++

Kurz vor dem Pausenpfiff setzt sich Uli Hoeneß zu Max Eberl auf eine Bierbank. Der Ehrenpräsident hatte gerade noch Autogramme gegeben und plaudert jetzt mit dem Sportvorstand. Wenig später gesellt sich CEO Jan-Christian Dreesen dazu.

+++ 6:0! Nächster Bayern-Doppelschlag (45.+2, 45.+3) +++

Das halbe Dutzend ist voll! Ibrahimovic schraubt auf 5:0. Maycon Cardozo trifft kurz vor dem Pausenpfiff zum 6:0. Dann bittet der Schiedsrichter zum Pausentee, oder besser Pauseneistee?

+++ Bischof verzweifelt allmählich (44.) +++

So langsam verzweifelt Bischof an Zimmer. Der 21-Jährige lässt einen wuchtigen Schuss raus, aber schon wieder ist der Keeper zur Stelle. Erst Alupech und dann immer wieder Zimmer. Es soll einfach nicht sein.

Dennoch macht Bischof ein starkes Spiel. Der Aktivposten wirbelt im Mittelfeld, ist immer anspielbar.

+++ Ibrahimovic lässt aus (40.) +++

Das war jetzt ein wenig zu lässig. Der bis hierhin überragende Ibrahimovic kommt zum Schuss und probiert es mit dem Außenrist. Doch Zimmer kann den Versuch problemlos parieren.

+++ Ausgelassene Stimmung (34.) +++

Bei traumhafter Kulisse am Tegernsee ist auch die Stimmung entsprechend ausgelassen. Vom Spielfeldrand hört man Gelächter und Szenenapplaus.

Und das nächste Tor? Lässt auf sich warten. Das Spiel plätschert gerade so ein wenig vor sich dahin. Dann werden erst Palhinha und wenig später Bischof gefährlich. Ein Tor ist ihnen aber (noch) nicht vergönnt.

+++ Erster Bayern-Wechsel (33.) +++

Hiroki Ito kommt in die Partie. Für Minjae Kim bedeutet das: Feierabend.

+++ Trinkpause +++

Das Spiel ist für eine kurze Trinkpause unterbrochen. Verständlich, bei Temperaturen jenseits der 30 Grad.

Die Kamera schwenkt derweil zu Jonas Urbig, Manuel Neuer, Aleksandar Pavlovic und Nathaniel Brown, die sich auf einem Ergometer warmhalten. Jonathan Tah macht ein paar Dehnübungen.

Dann geht der Rasensprenger an. Erfrischung gefällig?

+++ Glanzparade! (21.) +++

Wow! Starke Parade von Zimmer. Er ist beim Distanzschuss von Bischof zur Stelle, taucht blitzschnell ab und rettet. Wenig später probiert es Bischof erneut, aber der Ball geht am Tor vorbei.

+++ Nächste Bayern-Chance (19.) +++

Minjae Kim köpft den Ball knapp am Tor vorbei.

+++ 4:0 Bayern (13.) +++

Schon wieder Chávez. Mit einem schicken Lupfer überlistet er Rottach-Egern-Torwart Kilian Zimmer.

+++ 3:0 Bayern (10.) +++

Jetzt reiht sich auch Felipe Chávez in Torschützenliste ein. Der Youngster betreibt mächtig Werbung in eigener Sache. Ein schön herausgespieltes Tor.

+++ 2:0! Doppelschlag Bayern! (8., 9.) +++

Die Fans wurden erhört. Das ging jetzt aber flott. Erst trifft Filip Pavić nach einer Ecke. Er kam völlig freistehend zum Kopfball.

Eine Minute später muss Arijon Ibrahimovic nur noch einschieben.

+++ Fans in bester Laune (7.) +++

„Auf geht’s Bayern schieß ein Tor“, singen einige Fans am Spielfeldrand.

+++ Lattenknaller Bischof (4.) +++

Die erste große Chance. Tom Bischof wuchtet das Ding aus der zweiten Reihe an die Unterkante der Latte. Das war knapp!

+++ Freund spricht kurz vor Anpfiff +++

„Sportlich ist ein Spiel, was man sonst so nicht hat. Wir sollen Spaß haben, uns gut bewegen, Tore schießen“, blickt Sportdirektor Christoph Freund bei FC Bayern TV voraus.

+++ Uli Hoeneß ist da! +++

Auch Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist vor Ort. SPORT1 hat den 74-Jährigen gesichtet. Er trägt ein weißes Hemd und eine weiße Cap.

+++ In Kürze geht es los +++

Alles ist angerichtet. Um 18 Uhr wird die Partie angepfiffen.

+++ Davies fehlt +++

Alphonso Davies fehlt aus Gründen der Belastungssteuerung. Er steht nicht im Kader.

+++ Die Aufstellung des FC Bayern München +++

FC Bayern: Ulreich – Boey, Minjae, Pavic – Manuba, Palhinha, Chavez, Ibrahimovic – Bischof – Cardozo, Sieb

Auf der Bank nehmen unter anderem Jonas Urbig, Jonathan Tah, Joshua Kimmich, Nathaniel Brown, Hiroki Ito und Aleksandar Pavlovic Platz.

Mit Joao Palhinha und Sacha Boey stehen zwei Profis des FC Bayern in der Startelf, die den Klub in diesem Sommer noch verlassen sollen. Sportvorstand Max Eberl machte mehr als deutlich, dass das Duo in München keine Zukunft mehr hat.

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+++ Bayern verlor in Wiesbaden +++

Der erste Test der Bayern war wohl eher nicht nach dem Geschmack von Vincent Kompany. Eine blutjunge Auswahl des FC Bayern unterlag dem SV Wehen Wiesbaden mit 1:2. Zwei Torwartpatzer, einer von Nachwuchskeeper David Podar-Stiube und einer von Sven Ulreich, ebneten dem Drittligisten den Weg zum Sieg. Zwischenzeitlich glich Tom Bischof vom Punkt für die Roten aus.

Gegen Rottach-Egern dürfte der Münchner Kader wieder etwas prominenter besetzt sein. Die meisten deutschen WM-Fahrer um Kapitän Manuel Neuer, für den es nach eigener Aussage wohl die letzte Sommervorbereitung ist, sowie Joshua Kimmich und Neuzugang Nathaniel Brown haben das Training wieder aufgenommen.

+++ Bayern-Kader wird immer kompletter +++

Jamal Musiala und Serge Gnabry arbeiten derweil weiterhin individuell an der Säbener Straße.

Auch Minjae Kim und Hiroki Ito mischen wieder voll mit. „Sukzessive wird die Mannschaft jetzt immer kompletter. Wie so oft ist es ein bisschen eine Challenge, aber wir werden das gut meistern und zum Start dann richtig ready sein“, hatte Sportdirektor Christoph Freund am Rande des ersten Testspiels gegen Wiesbaden gesagt.