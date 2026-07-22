Bestätigt! Verband spricht mit Guardiola

SID 22.07.2026 • 12:25 Uhr Der italienische Verbandspräsident bestätigt den aktiven Austausch mit Pep Guardiola - und die Bereitschaft, tief für ihn in die Tasche zu greifen.

Die Verpflichtung von Pep Guardiola als neuer Trainer der italienischen Fußball-Nationalmannschaft wird konkreter. Wie der neue FIGC-Präsident Giovanni Malago am Dienstagabend im italienischen Podcast Vivavoce bestätigte, sei der Verband mit dem Spanier im Gespräch – und bereit, für eine Verpflichtung das Budget zu erhöhen.

Auch wenn „noch nichts sicher ist“, wäre „es richtig und wichtig, einen Dialog zu eröffnen und ihn am Leben zu halten“, sagte Malago in dem Gespräch, aus dem Sky Italia exklusiv zitierte. Es gebe noch „finanzielle Aspekte und Budgetfragen. Zu sagen, dass wir die Zähne zusammenbeißen müssen, ist untertrieben. Aber das ist eine Ausnahme aus offensichtlichen Gründen.“

Italien sucht Gattuso-Nachfolger

Neben dem 55 Jahre alten Spanier stünden laut Malago zwei weitere Kandidaten in der engeren Auswahl. Roberto Mancini, der bereits 2018 bis 2023 an der Seitenlinie stand und Italien zum EM-Titel 2021 führte, sei ebenso eine Option wie der 116-malige Nationalspieler Andrea Pirlo.

Gesucht wird der Nachfolger von Gennaro Gattuso, der seinen Posten abtreten musste, nachdem Italien im März im Finale der europäischen Play-offs gegen Bosnien-Herzegowina verloren und zum dritten Mal in Folge eine WM verpasst hatte.