Nachfolger für Jürgen Klopp gefunden

Maximilian Lotz 31.07.2026 • 11:48 Uhr Nach dem Wechsel von Jürgen Klopp zum DFB hat Red Bull den Posten des Head of Global Soccer mit einem alten Bekannten neu besetzt.

Roger Schmidt beerbt Jürgen Klopp als Head of Global Soccer bei Red Bull. Das teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Der 59 Jahre alte frühere Trainer von Bayer Leverkusen und RB Salzburg war zuletzt als Global Sports Director für die J. League in Japan tätig und wird seine Arbeit bei Red Bull am 1. Oktober aufnehmen. Schmidt unterschrieb laut Mitteilung einen langfristigen Vertrag bei dem Konzern.

Mintzlaff freut sich über Schmidt-Rückkehr

CEO Oliver Mintzlaff begrüßte die Rückkehr von Schmidt. „Mit seiner umfangreichen Erfahrung, seiner fundierten Fußballkompetenz und seinem klaren Verständnis für unsere Philosophie ist er die richtige Person, um die sportliche Ausrichtung unseres globalen Fußballportfolios zu leiten. Im Laufe seiner Karriere hat er sich durch die Förderung junger Spieler und die Weiterentwicklung ihrer Karrieren einen Namen gemacht“, sagte Mintzlaff.

Der RB-Boss ergänzte: „Bekannt für einen mutigen, hochintensiven Stil, der auf aggressivem Pressing und schnellem Angriffsspiel basiert, spiegelt Schmidts Philosophie zudem unsere Fußball-DNA wider.“

Schmidt ist stolz auf seine Rückkehr

Schmidt kennt den RB-Kosmos bereits aus seiner Zeit als Salzburg-Trainer. Von 2012 bis 2014 coachte er den österreichischen Spitzenklub, den er 2014 zum Double führte. Vor seiner Tätigkeit in Japan stand er für Benfica Lissabon und die PSV Eindhoven an der Seitenlinie.

„Ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung und bin stolz darauf, zur Red-Bull-Familie zurückzukehren“, sagte Schmidt. „Das globale Fußballportfolio von Red Bull ist wirklich einzigartig, ambitioniert und basiert auf einer klaren Philosophie: junge Talente zu fördern und gleichzeitig auf höchstem Niveau erfolgreich zu sein. Genau diese Kombination macht diese Chance für mich so spannend.“