Offiziell! Jürgen Klopp wird Bundestrainer

Jetzt ist es offiziell: Jürgen Klopp wird der neue Bundestrainer! Das gab der DFB am Freitag bekannt. Der 59-Jährige erhält einen Vertrag bis 2030 und soll die Leitung der Nationalmannschaft mindestens bis zur WM in Spanien, Marokko und Portugal übernehmen. (Die Vorstellung am Freitag ab 11 Uhr LIVE bei SPORT1 im Stream, auf YouTube und im Ticker zu verfolgen).
Offiziell! Klopp wird Bundestrainer
Nach vielen Gesprächen zwischen Klopp, DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFB-Vizepräsident Hans-Joachim Watzke konnte nun eine Einigung erzielt werden.
Schon vor zwei Wochen hatte der DFB mitgeteilt, dass es zwischen den dreien eine Verhandlungsrunde in New York gegeben hatte. Danach war man sich über „Eckpunkte eines potenziellen Vertrages“ einig.
WM: Nagelsmann trat nach Debakel zurück
Wenige Tage nach dem blamablen Ausscheiden bei der WM im Sechzehntelfinale gegen Paraguay war Klopps Vorgänger Julian Nagelsmann als Bundestrainer zurückgetreten.
Kurz danach sagte Klopp schon, dass er bereit für den Job sei. Seither wurde an einer Einigung gearbeitet. Insbesondere seine bisherige Tätigkeit als Head of Global Soccer bei Red Bull stand dabei im Zentrum. Vor Vertragsunterschrift konnte er eine Einigung mit seinem bisherigen Arbeitgeber erzielen.
„Ich habe eine Einigung und Regelung mit Red Bull gefunden, eine sehr großzügige Regelung, sodass der Sache praktisch nichts mehr im Wege steht“, sagte er vor dem WM-Finale bei MagentaTV.
Der Auftakt in der Nations League am 24. September in Amsterdam gegen die Niederlande ist dann sein erstes Länderspiel.