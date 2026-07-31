Star-Influencer Niklas-Wilson Sommer kehrt als Spielertrainer zurück

Internet-Star Niklas-Wilson Sommer verstärkt die U21-Mannschaft vom FC Ingolstadt als spielender Co-Trainer. Das gaben die Schanzer am Freitagnachmittag offiziell bekannt.
Neue Aufgabe für Star-Influencer
„Willkommen auf der Schanz, Willy! Schön, dass du da bist – viel Erfolg für deine neue Aufgabe bei unserer U21!“, hieß es in einem Post auf Instagram.
Sommer kehrt nach Kreuzbandriss zurück
Sommer stand bis Januar 2025 bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg unter Vertrag. Danach ging er mit seinem eigenen Team, den DNA Athletics, in der Icon League (auf SPORT1) an den Start.
Dort erlitt er im April 2025 einen Kreuzbandriss, der ihn lange außer Gefecht setzte. Nun kehrt Sommer zurück und kickt neben seiner Funktion als Co-Trainer künftig in der fünftklassigen Bayernliga Nord.
Auf Instagram folgen Sommer rund eine Million Menschen. Außerdem betreibt der Ex-Profi (63 Drittligaspiele) seine Accounts auf TikTok, YouTube und Twitch mit viel Leidenschaft.
Sommer wegen Bayern-Trikot attackiert
Ende August 2024 zeigte sich Sommer im Trikot des FC Bayern, einem bei der aktiven Nürnberger Fanszene nicht sehr beliebten Verein. Kurz darauf wurde er vor seiner Haustür körperlich attackiert.
Nun soll der Fokus allerdings wieder auf das Sportliche gerichtet werden. „Mit Niklas gewinnen wir einen Spieler, der auf hohem Niveau ausgebildet wurde und bereits viele unterschiedliche Stationen im deutschen und internationalen Fußball kennengelernt hat. Seine Erfahrung soll unseren jungen Spielern im täglichen Training und im Wettkampf helfen“, wird Ingolstadts NLZ-Leiter Patrick Schönfeld zitiert.
„Gleichzeitig sehen wir in ihm eine Persönlichkeit, die Verantwortung übernimmt und wichtige Impulse für die Entwicklung unserer U21 setzen kann. Wir sind sehr froh, dass Niklas künftig Teil der Schanzer Familie ist und seinen Weg gemeinsam mit uns in Ingolstadt gehen wird.“