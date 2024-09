Profi wegen Bayern-Trikot vor Haustür attackiert!

Ein U23-Spieler des 1. FC Nürnberg ist vor seiner Haustür attackiert worden. Der Club verurteilte den Angriff, der wohl von den eigenen Fans ausging, in einem Statement am Sonntag scharf.

„In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es zu einem körperlichen Angriff auf einen unserer U23-Spieler gekommen. Mit dem Auflauern vor der Haustür am frühen Abend sowie dem körperlichen Angriff einige Stunden später in der Nacht haben die Personen jegliche Grenzen überschritten“, heißt es in der Mitteilung des Zweitligisten.