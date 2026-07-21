Vogts über DFB-Zukunft unter Klopp: "Nicht alles schlecht"

SID 21.07.2026 • 11:44 Uhr Berti Vogts spricht dem designierten Bundestrainer Jürgen Klopp Mut zu. Das überwiegend glanzlose Finale der Fußball-WM soll als Mutmacher für die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft dienen.

Berti Vogts sieht das überwiegend glanzlose Finale der Fußball-WM als Mutmacher für die Zukunft der deutschen Nationalmannschaft unter dem designierten Bundestrainer Jürgen Klopp.

„Ich bin Spanien und Argentinien dankbar, dass sie uns mit dem Finale gezeigt haben, dass es keinen Grund gibt, zu verzweifeln“, schrieb der frühere Bundestrainer in seiner WM-Kolumne für die Rheinische Post über das Endspiel, das Spanien mit 1:0 nach Verlängerung gewonnen hatte.

„Das Einzige, was ich daraus mitnehme, ist, dass wir uns trotz der vergangenen Misserfolge vor den anderen nicht verstecken müssen. Jürgen Klopp war beim Finale als TV-Experte dabei, er wird genau das auch gesehen haben“, sagte der 79-Jährige, der Deutschland bei der EM 1996 zum Titelgewinn geführt hatte.

Vogts: „Es ist nicht alles schlecht“

Dass Klopp auf der Mission, den DFB aus der Krise zu führen, keine 180-Grad-Wende benötige, machte Vogts auch an dem eher unspektakulären und letztlich erfolgreichen Spiel von Weltmeister Spanien fest. „Es war weitgehend ein reines Ballgeschiebe, sicherlich auf hohem Niveau, aber ich habe kaum etwas Besonderes, etwas Außergewöhnliches in den 120 Minuten gesehen“, analysierte der frühere Abwehrspieler, der als Nationalspieler 1974 Weltmeister wurde.

„Wo war Messi, wo war Yamal? Wo waren die Momente?“, befand Vogts und stellte damit heraus, dass keine Einzelaktionen den Unterschied machten. Andere ehemalige Weltmeister wie Sami Khedira oder Toni Kroos hatten bei der DFB-Elf vor allem die fehlende Weltklasse als großes Manko ausgemacht.