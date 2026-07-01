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WM: Zwei Tote nach Fanfest in Mexiko-Stadt

Zwei Tote nach Fanfest in Mexiko

Im Rahmen eines WM-Fanfestes sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach dem Abpfiff der Partie Mexiko gegen Ecuador starben eine 19-Jährige und ein 44-Jähriger.
Mexiko spielt seine Heimstärke weiter aus und feiert im Sechzehntelfinale der WM einen Sieg gegen Deutschland-Schreck Ecuador. Zwei sehenswerte Treffer brachten den Einzug in die nächste Runde für den Co-Gastgeber.
SID
Im Rahmen eines WM-Fanfestes sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach dem Abpfiff der Partie Mexiko gegen Ecuador starben eine 19-Jährige und ein 44-Jähriger.

Mindestens zwei Menschen sind im Rahmen eines WM-Fanfestes in Mexiko-Stadt nach dem Sechzehntelfinale zwischen der mexikanischen Nationalmannschaft und Ecuador (2:0) ums Leben gekommen.

Sowohl eine Frau im Alter von 19 Jahren als auch ein 44-Jähriger erstickten nach Abpfiff der Partie am Dienstagabend, das bestätigten lokale Behörden. Nach übereinstimmenden Medienberichten war eine Gruppe von Menschen gegen eine öffentliche Toilette gedrückt worden. Zudem steht der Tod einer dritten Person im Raum, dies wurde bislang jedoch nicht offiziell bestätigt.

WM: Mexiko steht im Achtelfinale

Der Unfall in der mexikanischen Hauptstadt ereignete sich im Stadtteil Colonia Juárez. Nach Meldungen über Verletzte rückten Rettungskräfte zum Einsatzort aus, konnten die Betroffenen jedoch nicht wiederbeleben. Inzwischen wurde eine Untersuchung eingeleitet.

Mehr als eine Million Fans hatten sich am Dienstag an verschiedenen Orten in der Stadt versammelt, um den Sieg der Mexikaner zu feiern. Durch den ersten Erfolg in einer WM-K.o.-Runde seit 40 Jahren qualifizierte sich der Co-Gastgeber für das Achtelfinale.

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