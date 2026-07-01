WM: Zwei Tote nach Fanfest in Mexiko-Stadt

SID 01.07.2026 • 10:55 Uhr Im Rahmen eines WM-Fanfestes sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach dem Abpfiff der Partie Mexiko gegen Ecuador starben eine 19-Jährige und ein 44-Jähriger.

Mindestens zwei Menschen sind im Rahmen eines WM-Fanfestes in Mexiko-Stadt nach dem Sechzehntelfinale zwischen der mexikanischen Nationalmannschaft und Ecuador (2:0) ums Leben gekommen.

Sowohl eine Frau im Alter von 19 Jahren als auch ein 44-Jähriger erstickten nach Abpfiff der Partie am Dienstagabend, das bestätigten lokale Behörden. Nach übereinstimmenden Medienberichten war eine Gruppe von Menschen gegen eine öffentliche Toilette gedrückt worden. Zudem steht der Tod einer dritten Person im Raum, dies wurde bislang jedoch nicht offiziell bestätigt.

WM: Mexiko steht im Achtelfinale

Der Unfall in der mexikanischen Hauptstadt ereignete sich im Stadtteil Colonia Juárez. Nach Meldungen über Verletzte rückten Rettungskräfte zum Einsatzort aus, konnten die Betroffenen jedoch nicht wiederbeleben. Inzwischen wurde eine Untersuchung eingeleitet.