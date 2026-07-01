"Ein riesiges Fest": Mexiko feiert und will mehr

SID 01.07.2026 • 07:22 Uhr Souverän und ohne Gegentor stürmt Mexiko ins Achtelfinale. Die Euphorie im Gastgeberland soll "El Tri" weiter tragen.

Die mexikanischen Helden hüpften und tanzten durch das legendäre Aztekenstadion, schickten Küsschen ins Publikum, ein ganzes Land war im Rausch. „Es ist ein riesiges Fest, wir verbreiten Freude, wir genießen es gemeinsam in vollen Zügen. Mexiko hat es verdient, dies zu erleben“, sagte Luis Romo nach dem 2:0 (2:0) im WM-Sechzehntelfinale gegen Ecuador.

Erstmals seit der letzten Heim-WM 1986 gewann Mexiko wieder ein K.o.-Spiel. „Das bedeutet mir sehr viel. Es war eine wundervolle Nacht für Mexiko“, sagte Trainer Javier Aguirre: „Diese Mannschaft hat sich das verdient. Wir sind seit langer Zeit zusammen und mögen uns wirklich. Wir sind eine echte Familie – und im Fußball ist das etwas Seltenes.“

WM: Mexiko hat noch keinen Gegentreffer kassiert

Vier Spiele, vier Siege, kein Gegentor (8:0) – das war in der WM-Geschichte bislang nur Italien 1990 und Brasilien 1986 gelungen. „Darauf bin ich sehr stolz. Unsere Torhüter und Verteidiger haben außergewöhnlich gearbeitet“, sagte Aguirre. „Ich glaube, das ist einer der bedeutendsten Siege meiner Karriere – vor allem wegen der Verbindung zu unseren Fans.“

Und die Reise soll noch lange nicht zu Ende sein. In der Nacht auf Montag (2.00 Uhr MESZ) soll entweder England oder die Demokratische Republik Kongo den Heimvorteil der Mexikaner im Aztekenstadion, der „uneinnehmbaren Kathedrale“ (AS) zu spüren bekommen. In zehn WM-Spielen hat Mexiko in seiner Hauptstadt kein einziges Spiel verloren, die letzten fünf gar zu Null gewonnen.