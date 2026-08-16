1:6! Lennart Karl sieht krachende Pleite der U19 des FC Bayern

Julius Schamburg 19.08.2026 • 19:32 Uhr Die U19 des FC Bayern verliert den Südschlager gegen die U19 des VfB Stuttgart. Lennart Karl, der mittlerweile für die Profis spielt, verfolgt das Spiel von der Tribüne aus.

Krachende Niederlage für die U19 des FC Bayern vor den Augen von Lennart Karl: Der Münchner Nachwuchs musste sich am dritten Spieltag der U19-DFB-Nachwuchsliga im Südschlager dem Juniorenteam des VfB Stuttgart mit 1:6 (0:4) geschlagen geben.

Stuttgarts 18 Jahre altes Sturmtalent Enis Redzepi glänzte mit fünf Toren (19., 28., 35., 42., 50.). Das zwischenzeitliche 1:5 für die Bayern erzielte Chris Aaron Afanou (67.). In der Nachspielzeit machte Stuttgarts Kirill Serdiuk das halbe Dutzend voll.

FC Bayern: Karl sieht seinen ehemaligen Mitspielern zu

Ex-Teamkollege Karl, der mittlerweile für die Profis unter Vincent Kompany aufläuft, verfolgte die Niederlage seiner ehemaligen Mitspieler von der Tribüne aus. Karl laboriert noch an den Folgen eines Muskelbündelrisses im linken vorderen Oberschenkel, wegen dem er auch die WM verpasste.

„Obwohl wir in der Anfangsphase ein gutes Spiel hingelegt haben, war es am Ende, auch in der Höhe, eine verdiente Niederlage“, konstatierte Bayerns U19-Cheftrainer Leonhard Haas nach dem Spiel: „Stuttgart war einfach effizienter. Aus diesem Spiel müssen wir unsere Lehren ziehen und es am Sonntag besser machen.“

Nach zwei Siegen zum Saisonauftakt kassierte der Münchner Nachwuchs nun also die erste Niederlage. Die U19 des VfB hat ebenfalls sechs Punkte auf dem Konto, führt die Tabelle aber aufgrund des besseren Torverhältnisses an (+5).