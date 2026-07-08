Lennart Karl: Gute Nachrichten für FC Bayern!

Conrad Fröhlich 08.07.2026 • 12:42 Uhr DFB-Hoffnungsträger Lennart Karl verpasste die WM wegen eines Muskelbündelrisses. Nun gibt es gute Neuigkeiten für die Bayern.

Beim FC Bayern gibt es gute Neuigkeiten: Lennart Karl ist zurück auf dem Rasen. Der 18-Jährige hat das Lauftraining wieder aufgenommen. Das vermeldete der deutsche Rekordmeister.

Nun drehte Karl erstmals nach seiner Verletzung wieder eine Laufrunde auf dem Trainingsgelände der Säbener Straße. In den kommenden Wochen soll der Linksfuß sein individuelles Aufbauprogramm behutsam fortsetzen.

„Ich war erstmal sehr dankbar. Wenn du wieder auf dem Platz stehst, merkst du, wie sehr dir das alles gefehlt hat. Es war auch sehr cool, die Jungs wiederzusehen“, freute er sich in einem vom FC Bayern veröffentlichten Interview.

Karl: „Bis zum Trainingsauftakt ist die Zeit knapp“

Läuft alles nach Plan, soll der dribbelstarke Flügelspieler im Laufe der Vorbereitung wieder ins Teamtraining einsteigen.

Am 28. August startet die Bundesligasaison für den Rekordmeister mit dem Südgipfel gegen den VfB Stuttgart. Sechs Tage zuvor steht das Supercup-Finale gegen den BVB auf dem Programm (beide Spiele im Liveticker).