Lennart Karl: Gute Nachrichten für FC Bayern!

Beim FC Bayern gibt es gute Neuigkeiten: Lennart Karl ist zurück auf dem Rasen. Der 18-Jährige hat das Lauftraining wieder aufgenommen. Das vermeldete der deutsche Rekordmeister.
Gute Neuigkeiten für die Bayern
Vor einem Monat hatte sich der deutsche Senkrechtstarter in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel zugezogen. Der Youngster reiste zurück nach München und verpasste die WM.
Nun drehte Karl erstmals nach seiner Verletzung wieder eine Laufrunde auf dem Trainingsgelände der Säbener Straße. In den kommenden Wochen soll der Linksfuß sein individuelles Aufbauprogramm behutsam fortsetzen.
„Ich war erstmal sehr dankbar. Wenn du wieder auf dem Platz stehst, merkst du, wie sehr dir das alles gefehlt hat. Es war auch sehr cool, die Jungs wiederzusehen“, freute er sich in einem vom FC Bayern veröffentlichten Interview.
Karl: „Bis zum Trainingsauftakt ist die Zeit knapp“
Läuft alles nach Plan, soll der dribbelstarke Flügelspieler im Laufe der Vorbereitung wieder ins Teamtraining einsteigen.
Am 28. August startet die Bundesligasaison für den Rekordmeister mit dem Südgipfel gegen den VfB Stuttgart. Sechs Tage zuvor steht das Supercup-Finale gegen den BVB auf dem Programm (beide Spiele im Liveticker).
Karl selbst möchte Geduld walten lassen und betont, kein unnötiges Risiko einzugehen. „Bis zum Trainingsauftakt am 20. Juli ist die Zeit knapp. Es wird noch etwas dauern, bis ich die Einheiten mit den Jungs mitmachen kann. Nun geht es vor allem darum, nichts zu überstürzen.“