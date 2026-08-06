So lief das Brandt-Debüt bei Ajax Amsterdam

SID 06.08.2026 • 21:53 Uhr Julian Brandt sammelt erste Minuten im Trikot von Ajax Amsterdam. Marc-André ter Stegen muss sich weiter gedulden.

Der ehemalige deutsche Fußball-Nationalspieler Julian Brandt hat ein unauffälliges Pflichtspieldebüt für seinen neuen Klub Ajax Amsterdam gegeben.

Der 30-Jährige wurde beim erfolgreichen Hinspiel in der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation gegen Shelbourne FC aus Irland (3:1) in der 64. Minute für Angreifer Kasper Dolberg eingewechselt.

Eine Torbeteiligung gelang Brandt, der von Borussia Dortmund zum niederländischen Rekordmeister gewechselt war, nicht. Lediglich zwei Schüsse standen am Ende zu Buche.

Zudem gewann Brandt eines seiner zwei Dribblings – und lediglich 25 % seiner Zweikämpfe.

Bei Ziggo Sport sagte der 30-Jährige anschließend mit dem Blick auf sein Debüt: „Denkt man an die Geschichte dieses Vereins und meine früheren Erfahrungen hier mit Dortmund, hat mich das Projekt angesprochen und ich wollte ein Teil davon sein. Heute war es ein gutes Spiel, aber es muss noch besser werden.“

Brandt feiert Debüt – ter Stegen nur auf der Bank

Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen, der bis zum Saisonende vom FC Barcelona an Ajax ausgeliehen ist, verfolgte das Spiel seines neuen Klubs auf der Bank.

Die Tore erzielten Mika Godts (6., Foulelfmeter), Owen Wijndal (22.) und Dolberg (50.). Daniel Kelly (84.) sorgte für den Anschluss.