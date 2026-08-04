Offiziell: Marc-André ter Stegen findet neuen Klub

Philipp Heinemann 04.08.2026 • 09:43 Uhr Marc-André ter Stegen verlässt den FC Barcelona erneut - diesmal führt ihn ein Leihtransfer in die Niederlande.

Marc-André ter Stegen schließt sich wie erwartet dem niederländischen Topklub Ajax Amsterdam an. Der deutsche Torhüter wird vom FC Barcelona für ein Jahr in die Eredivsie ausgeliehen.

Ter Stegen steht noch bis 2028 bei Barca unter Vertrag, hat dort aber schon seit geraumer Zeit keine sportliche Zukunft mehr. In der vergangenen Saison ließ er sich für ein halbes Jahr zum FC Girona ausleihen, wegen einer Verletzung spielte er jedoch kaum.

Nun schlägt der 34-Jährige erneut ein neues Kapitel auf: „Marc kann auf eine herausragende Karriere zurückblicken, und seine Qualitäten sind weithin anerkannt. Er ist eine sofortige Verstärkung für unseren Kader“, erklärte Jordi Cruijff, Technischer Direktor von Ajax.

Er kenne den Torhüter gut, und freue sich „darauf, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. Wir haben schon seit geraumer Zeit daran gearbeitet, ihn zu uns zu holen, daher sind wir sehr froh, dass er seinen Vertrag unterzeichnet hat und nun loslegen kann.“