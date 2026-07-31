Überraschungs-Coup um Julian Brandt!

Julius Schamburg 31.07.2026 • 20:48 Uhr Julian Brandt findet einen neuen Verein. Nach sieben Jahren in Dortmund beginnt für den 30-Jährigen in den Niederlanden eine neue Ära. Die Entscheidung kommt überraschend.

Das kommt wirklich überraschend: Julian Brandt hat einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige BVB-Profi schließt sich ablösefrei Ajax Amsterdam an.

Das gab der niederländische Rekordmeister am Freitagabend offiziell bekannt.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Cruyff: „Seit mehreren Monaten in Verhandlungen“

Brandt hat in Amsterdam einen Dreijahresvertrag unterzeichnet, der sofort in Kraft tritt und bis zum 30. Juni 2029 läuft.

„Julian hat sich für Ajax entschieden, und darüber freuen wir uns riesig. Wir standen seit mehreren Monaten in Verhandlungen, und er hatte auch die Möglichkeit, bei anderen Vereinen zu unterschreiben“, wird Jordi Cruyff, Technischer Direktor bei Ajax, in der offiziellen Mitteilung zitiert.

„Mit Julian holen wir einen internationalen Spitzenspieler mit viel Erfahrung und einer fantastischen Einstellung zu uns. Ich bin überzeugt, dass er unseren Kader um echte Qualität bereichern wird“, so Cruyff.

Presse titelt: „Militärische Operation“

Die niederländische Zeitung De Telegraaf titelt sogar mit einer „militärischen Operation“. Demnach habe Cruyff am 1. April die Gespräche aufgenommen, vorher habe Brandt aufgrund seiner Vertragssituation noch nicht mit anderen Vereinen sprechen dürfen.

„Brandt glaubt an die Geschichte von Ajax, und der Verein übt trotz der Ergebnisse der letzten Jahre nach wie vor eine enorme Anziehungskraft aus. Dies ist nicht zuletzt auch dem Namen Cruyff und seinem unglaublich großen Netzwerk zu verdanken“, heißt es in dem Bericht weiter.

Brandts Vertrag beim BVB nicht verlängert

Bereits im März wurde klar, dass Brandts Vertrag in Dortmund nicht verlängert wird. „Es ist einfach so, dass es da offene Gespräche gegeben hat und man sich eben einig war, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird“, hatte Lars Ricken, Geschäftsführer Sport beim BVB, damals bei Sky gesagt.

Zuletzt wurde Brandt unter anderem mit Premier-League-Klub Leeds United in Verbindung gebracht. Auch Besiktas und Juventus Turin sollen interessiert gewesen sein. Nun kommt alles ganz anders.