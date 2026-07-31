Überraschungs-Coup um Julian Brandt!

Das kommt wirklich überraschend: Julian Brandt hat einen neuen Verein gefunden. Der ehemalige BVB-Profi schließt sich ablösefrei Ajax Amsterdam an.
Überraschungs-Coup um Brandt
Das gab der niederländische Rekordmeister am Freitagabend offiziell bekannt.
Cruyff: „Seit mehreren Monaten in Verhandlungen“
Brandt hat in Amsterdam einen Dreijahresvertrag unterzeichnet, der sofort in Kraft tritt und bis zum 30. Juni 2029 läuft.
„Julian hat sich für Ajax entschieden, und darüber freuen wir uns riesig. Wir standen seit mehreren Monaten in Verhandlungen, und er hatte auch die Möglichkeit, bei anderen Vereinen zu unterschreiben“, wird Jordi Cruyff, Technischer Direktor bei Ajax, in der offiziellen Mitteilung zitiert.
„Mit Julian holen wir einen internationalen Spitzenspieler mit viel Erfahrung und einer fantastischen Einstellung zu uns. Ich bin überzeugt, dass er unseren Kader um echte Qualität bereichern wird“, so Cruyff.
Presse titelt: „Militärische Operation“
Die niederländische Zeitung De Telegraaf titelt sogar mit einer „militärischen Operation“. Demnach habe Cruyff am 1. April die Gespräche aufgenommen, vorher habe Brandt aufgrund seiner Vertragssituation noch nicht mit anderen Vereinen sprechen dürfen.
„Brandt glaubt an die Geschichte von Ajax, und der Verein übt trotz der Ergebnisse der letzten Jahre nach wie vor eine enorme Anziehungskraft aus. Dies ist nicht zuletzt auch dem Namen Cruyff und seinem unglaublich großen Netzwerk zu verdanken“, heißt es in dem Bericht weiter.
Brandts Vertrag beim BVB nicht verlängert
Bereits im März wurde klar, dass Brandts Vertrag in Dortmund nicht verlängert wird. „Es ist einfach so, dass es da offene Gespräche gegeben hat und man sich eben einig war, dass der auslaufende Vertrag nicht verlängert wird“, hatte Lars Ricken, Geschäftsführer Sport beim BVB, damals bei Sky gesagt.
Zuletzt wurde Brandt unter anderem mit Premier-League-Klub Leeds United in Verbindung gebracht. Auch Besiktas und Juventus Turin sollen interessiert gewesen sein. Nun kommt alles ganz anders.
Auch der deutsche Keeper Marc-André ter Stegen steht vor einem Engagement bei Ajax. Seine Tage beim FC Barcelona scheinen vorerst gezählt. Die Leihe steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge kurz vor dem Abschluss.