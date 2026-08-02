"Fußball geschützt": Real Madrid dankt UEFA

SID 02.08.2026 • 17:30 Uhr Der Klub lobt den Kontinentalverband für dessen Vorgehen gegen die Investorenpläne der FIFA.

Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat die Entscheidung des Weltverbandes FIFA begrüßt, seine Investorenpläne wieder zu verwerfen – und insbesondere die Rolle der UEFA dabei gelobt. „Unser Verein ist der Ansicht, dass dies eine gute Nachricht für den Fußball, für seine Institutionen und vor allem für die Millionen Fans unseres geliebten Sports ist“, erklärte der Klub in einer Stellungnahme.

FIFA-Präsident Gianni Infantino war am Samstag nach massivem Widerstand mehrerer Kontinentalverbände von seinem Vorhaben abgerückt, Teile von FIFA-Turnieren an private Investoren zu verkaufen.

„Real Madrid möchte der UEFA, den Konföderationen und Verbänden sowie allen Institutionen, die sich geschlossen und verantwortungsbewusst gegen dieses Projekt gestellt haben, seinen Dank aussprechen. Ihre Einigkeit und ihr Pflichtbewusstsein haben den Fußball in einem entscheidenden Moment geschützt“, hieß es weiter.

Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte auf die Investorenpläne mit einer Boykottdrohung reagiert, andere Kontinentalverbände schlossen sich dem Widerstand an.